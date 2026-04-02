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Blu Radio  / Economía  / Beneficiarios de programas de Prosperidad Social tienen hasta estas fechas para reclamar subsidios

Beneficiarios de programas de Prosperidad Social tienen hasta estas fechas para reclamar subsidios

Si es beneficiario de Renta Joven, Renta Ciudadana y Devolución del IVA es fundamental que revise las nuevas fechas límite para reclamar el pago y no deje pasar la oportunidad.

pagos de Prosperidad Social.jpg
Beneficiarios de programas de Prosperidad Social tienen nuevas fechas límite para reclamar subsidios.
Foto: Prosperidad Social.
Por: Coralina Durán
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Actualizado: 2 de abr, 2026

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