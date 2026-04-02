Beneficiarios de programas de Prosperidad Social tienen hasta estas fechas para reclamar subsidios

Durante Semana Santa, miles de colombianos aprovechan para viajar, desconectarse o compartir en familia. Sin embargo, en medio de los planes y el descanso, hay un detalle que muchos pasan por alto y es reclamar subsidios o hacer trámites pendientes.

Cada año, beneficiarios de programas sociales dejan vencer los plazos simplemente por no estar atentos a los cambios en el calendario, especialmente en temporadas festivas como esta.

Como consecuencia, Prosperidad Social anunció ajustes y ampliaciones en los plazos de entrega de algunos subsidios, precisamente para evitar que miles de hogares y jóvenes pierdan estos apoyos económicos. Si usted es beneficiario de Renta Joven, Renta Ciudadana y Devolución del IVA es fundamental que revise las nuevas fechas y no deje pasar la oportunidad.



Nuevo plazo para reclamar el subsidio de Renta Joven

El programa Renta Joven, dirigido a estudiantes de educación superior y aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), amplió su periodo de pagos en modalidad de giro.

La nueva fecha límite anunciada por la entidad va hasta el 10 de abril de 2026. La medida busca garantizar que más de 27.000 beneficiarios puedan acceder a sus recursos, incluyendo pagos pendientes desde 2025. La inversión supera los 22.700 millones de pesos.



Beneficiarios de Renta Joven. Foto: Prosperidad Social.

¿Qué pagos incluye?



Incentivos por matrícula del segundo semestre de 2025 para estudiantes de IES.

Apoyos económicos para aprendices del SENA correspondientes a octubre y noviembre de 2025.

¿Dónde reclamar?

Los giros están disponibles en puntos autorizados de SuRed y SuperGIROS.

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Nuevo plazo para reclamar el subsidio de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

Para los hogares en situación de pobreza, también hay cambios importantes en los tiempos de pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

La nueva fecha límite va hasta el 8 de abril de 2026. De acuerdo con la entidad, la ampliación responde a dificultades registradas en algunas regiones, como problemas de orden público y condiciones climáticas.

Prosperidad Social indicó que hasta el momento el balance del ciclo es el siguiente:

Beneficiarios de Renta Ciudadana y Devolución del IVA. Foto: Prosperidad Social.

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Más de 533.000 hogares beneficiados

Avance del 69,8 % en la entrega

Inversión superior a 242.000 millones de pesos

Los pagos también se realizan mediante giro en la red de SuRed y SuperGIROS.



Recomendaciones clave para no perder los subsidio

No deje el cobro para el último día , especialmente en Semana Santa.

, especialmente en Semana Santa. Verifique siempre los puntos oficiales de pago.

Recuerde que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

Para evitar fraudes, se debe consultar únicamente los canales oficiales de Prosperidad Social, como su página web y líneas autorizadas.

