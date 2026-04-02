Beneficiarios de programas de Prosperidad Social tienen hasta estas fechas para reclamar subsidios

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Durante Semana Santa, miles de colombianos aprovechan para viajar, desconectarse o compartir en familia. Sin embargo, en medio de los planes y el descanso, hay un detalle que muchos pasan por alto y es reclamar subsidios o hacer trámites pendientes.
Cada año, beneficiarios de programas sociales dejan vencer los plazos simplemente por no estar atentos a los cambios en el calendario, especialmente en temporadas festivas como esta.
Como consecuencia, Prosperidad Social anunció ajustes y ampliaciones en los plazos de entrega de algunos subsidios, precisamente para evitar que miles de hogares y jóvenes pierdan estos apoyos económicos. Si usted es beneficiario de Renta Joven, Renta Ciudadana y Devolución del IVA es fundamental que revise las nuevas fechas y no deje pasar la oportunidad.
El programa Renta Joven, dirigido a estudiantes de educación superior y aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), amplió su periodo de pagos en modalidad de giro.
La nueva fecha límite anunciada por la entidad va hasta el 10 de abril de 2026. La medida busca garantizar que más de 27.000 beneficiarios puedan acceder a sus recursos, incluyendo pagos pendientes desde 2025. La inversión supera los 22.700 millones de pesos.
¿Qué pagos incluye?
¿Dónde reclamar?
Los giros están disponibles en puntos autorizados de SuRed y SuperGIROS.
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Para los hogares en situación de pobreza, también hay cambios importantes en los tiempos de pago de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.
La nueva fecha límite va hasta el 8 de abril de 2026. De acuerdo con la entidad, la ampliación responde a dificultades registradas en algunas regiones, como problemas de orden público y condiciones climáticas.
Prosperidad Social indicó que hasta el momento el balance del ciclo es el siguiente:
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Los pagos también se realizan mediante giro en la red de SuRed y SuperGIROS.
Para evitar fraudes, se debe consultar únicamente los canales oficiales de Prosperidad Social, como su página web y líneas autorizadas.