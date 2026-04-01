FNA elimina la cuota inicial para comprar vivienda; intereses tampoco serán problema

El acceso a la vivienda propia en Colombia vuelve a estar en el centro de la mesa; esta vez, por un anuncio que promete eliminar uno de los mayores obstáculos de las familias: la cuota inicial. El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) confirmó que establecerá medidas que buscan facilitar la compra de vivienda, especialmente para quienes ven lejano ese sueño por las condiciones tradicionales de crédito.

La decisión llega en un momento en el que el costo de vida y las exigencias del sistema financiero han frenado los planes de millones de hogares. Con este enfoque, la entidad apunta a abrir el panorama para sectores de ingresos medios y bajos que buscan alternativas más flexibles para obtener vivienda propia.



FNA elimina cuota inicial para comprar vivienda VIS

El anuncio más llamativo del FNA es la eliminación de la cuota inicial para la compra de vivienda de interés social (VIS). Es decir, los ciudadanos ya no necesitan reunir el ahorro previo, que en muchos casos es la principal barrera para comprar casa.

De acuerdo con el FNA, ahora se podrá financiar la totalidad del inmueble, lo que cambia las reglas del juego para quienes estaban esperando años para completar ese dinero.

De igual forma, el Fondo mantendrá tasas de interés a partir de UVR + 0, permitiendo mensualidades desde los $320.000. Esta medida facilita el acceso al crédito para personas con ingresos bajos que desean adquirir su propia vivienda.



Fondo Nacional del Ahorro - FNA. Foto: FNA

Entre los puntos más relevantes de esta medida se destacan:

Financiación total del inmueble sin cuota inicial

Enfoque en vivienda de interés social (VIS)

Acceso ampliado para hogares con ingresos medios y bajos

Mayor facilidad para iniciar procesos de compra sin ahorro previo

Este ajuste busca dinamizar el sector y, al mismo tiempo, responder a una necesidad creciente de soluciones habitacionales más accesibles.



Otras soluciones del FNA para acceder a vivienda

Más allá de la compra de vivienda, el Fondo Nacional del Ahorro también reiteró que seguirá impulsando otras alternativas, pues busca ayudar no solo a quienes desean un inmueble nuevo, sino también a quienes quieren mejorar sus condiciones actuales.

Dentro de estas opciones se incluyen:



Mejoramiento de vivienda sin garantía hipotecaria

Construcción en lote propio

Líneas de financiación adaptadas a diferentes perfiles

Programas orientados a ampliar la inclusión financiera

Estas alternativas permiten que personas con distintas necesidades encuentren una solución ajustada a su realidad, ya sea adecuar su hogar o construir desde cero en un terreno propio.

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Con este paquete de medidas, el FNA busca no solo facilitar la compra de vivienda, sino también ampliar el acceso al crédito en un contexto donde muchos colombianos siguen enfrentando barreras.