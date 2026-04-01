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Blu Radio  / Economía  / FNA elimina la cuota inicial para comprar vivienda; intereses tampoco serán problema

FNA elimina la cuota inicial para comprar vivienda; intereses tampoco serán problema

Comprar vivienda VIS sin cuota inicial ya es posible con el FNA una medida que busca facilitar el acceso a casa propia a hogares con menos ahorro disponible.

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