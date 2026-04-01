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Blu Radio  / Economía  / Nequi revela qué hacer si envía plata erróneamente en Semana Santa: así puede recuperar el dinero

Nequi revela qué hacer si envía plata erróneamente en Semana Santa: así puede recuperar el dinero

Enviar dinero por error en Nequi no tiene reverso automático pero existen opciones para intentar recuperarlo si se actúa rápido y con cuidado

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