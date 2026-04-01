Nequi revela qué hacer si envía plata erróneamente en Semana Santa: así puede recuperar el dinero

En plena Semana Santa, las transacciones y pagos por medio del celular incrementan; así mismo, aumentan los errores a la hora de enviar dinero. Y es que resulta muy común que, por error o por afán, se digite un número equivocado, lo que puede generar angustia. Ante este panorama, Nequi aclaró qué se debe hacer en estos casos y puso fin a varios mitos que continúan circulando.

Y es que el uso de plataformas móviles para manejar dinero ha crecido de manera significativa en los últimos años, detalle que ha llevado a que los colombianos envíen dinero a sus seres queridos y familiares, pero también a personas equivocadas. Si bien el susto es grande, y más cuando son altas sumas, no todo está perdido si se actúa a tiempo y con claridad.



Qué hacer si envía plata por error a otro Nequi

Uno de los puntos más importantes que explica la aplicación es que no hay un botón que permita recuperar el dinero. Una vez se realiza la transferencia, el dinero pasa a la cuenta del destinatario.

Aunque existen alternativas dentro de la app que pueden ayudar a manejar la situación.



Revisar el historial en “Movimientos” y seleccionar la transacción realizada por error.

Elegir la opción “¿Algún problema con este movimiento?” y reportar el envío equivocado.

Usar la función “Pedir” para solicitar la devolución del dinero, ingresando el número y explicando lo ocurrido.

En estos casos, la plataforma actúa de inmediato, pero la devolución sí depende directamente de quien recibió el dinero. Eso quiere decir que no es automática ni garantizada.

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Mitos sobre enviar dinero erróneamente en Nequi

Con el crecimiento de las billeteras digitales, también han surgido opiniones erróneas que generan confusión entre usuarios. La app ha sido clara al desmentirlas.



No existe una función que permita sacar dinero de otra cuenta sin autorización .

. No hay opción de reverso automático tras enviar dinero.

No es posible enviar plata a un número que no tenga cuenta activa en Nequi.

Adicionalmente, antes de confirmar un envío, la aplicación muestra parte del nombre del destinatario, una herramienta clave para que el usuario pueda verificar que está enviando el dinero a la persona correcta.



Cómo evitar errores al enviar dinero desde el celular

Más allá de las soluciones, la principal recomendación es la prevención. Y es que hacerlo todo de afán o por salir del paso puede salir muy caro; por lo tanto, detenerse unos segundos puede marcar la diferencia.



Verificar cuidadosamente el número antes de enviar.

Revisar el nombre que aparece en la pantalla de confirmación.

Evitar hacer transacciones con afán o distracciones.

Desde Nequi insisten en que leer con atención los datos antes de confirmar cualquier movimiento es la mejor forma de evitar errores. También recuerdan que sus canales oficiales están disponibles para acompañar a los usuarios en caso de dudas o inconvenientes.