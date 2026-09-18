Panamá deportó a 44 colombianos por diferentes delitos: también detuvieron a un canadiense

Arremetida de las autoridades panameñas contra el delito en Colombia: un canadiense que viajaba de Medellín a Brasil fue detenido por nexos con el Clan del Golfo y más de 40 colombianos fueron deportados y expulsados por diferentes delitos.

Las autoridades en Panamá no han cesado los operativos y controles en su territorio en busca de brindar seguridad a sus ciudadanos y a la región. Por ello, en las últimas horas, un ciudadano canadiense fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Según el reporte del Servicio Nacional de Migración de Panamá, se logró detectar la presunta vinculación del extranjero con el Clan del Golfo y con actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la extorsión y múltiples delitos conexos en territorio colombiano.

El canadiense procedía de Medellín y se encontraba en tránsito, con destino final a Salvador de Bahía, Brasil. Tras activarse las alertas de verificación, se determinaron algunas irregularidades, por lo que no se le permitió continuar con su viaje.



Pero esta no fue la única acción que permitió poner a disposición de la ley a presuntos responsables de diferentes delitos, pues se realizaron procedimientos contra 44 ciudadanos de nacionalidad colombiana, de los cuales 30 fueron deportados y 14 expulsados por diferentes delitos cometidos en el vecino país.

Hay que recordar que alias 'Dimax', solicitado por las autoridades colombianas por delitos como el cobro de extorsiones y un ataque sicarial ocurrido en la ciudad de Cali, ya había sido retenido en su momento por Migración Panamá y entregado a las autoridades competentes.

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Con estos resultados, el Servicio Nacional de Migración indicó que se mantienen activos los filtros y la labor de vigilancia permanente en aeropuertos, fronteras y en todo el territorio nacional para evitar la criminalidad transnacional.