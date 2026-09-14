Cerca de 300 municipios tienen alerta del Ideam por amenazas de incendios de cobertura vegetal

Cerca de 300 municipios de Colombia tienen algún nivel de alerta por amenaza de incendios de la cobertura vegetal, según el más reciente reporte del Ideam. A través de un comunicado, la entidad advierte sobre condiciones que favorecen la ocurrencia y propagación del fuego en diferentes zonas del país.

En total, son 279 municipios bajo algún nivel de alerta por incendios de cobertura vegetal. De ellos, 36 se encuentran en alerta roja, 101 en alerta naranja y 142 en alerta amarilla, de acuerdo con el informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Las alertas se concentran principalmente en las regiones Andina y Caribe, donde las altas temperaturas, el predominio de cielos despejados y las condiciones de menor humedad en la vegetación aumentan la posibilidad de que se originen incendios y de que estos se propaguen con mayor facilidad.

Cundinamarca es el departamento con más municipios bajo alerta, con un total de 53. Le siguen Nariño, con 39; Tolima, con 36; Huila, con 31; Boyacá, con 27; Cauca, con 24, y Norte de Santander, con 18 municipios.



El Ideam también identifica condiciones de especial atención en departamentos como La Guajira y Atlántico, además de Tolima, Huila, Nariño y Cauca. En estas zonas, las condiciones meteorológicas y el estado de la cobertura vegetal pueden favorecer la aparición de focos de incendio.

La alerta llega en medio de un escenario de fuertes contrastes climáticos en Colombia. Mientras buena parte de la región Andina y el Caribe enfrenta condiciones que incrementan el riesgo de incendios, otras áreas del país presentan lluvias suficientes para aumentar la amenaza de movimientos en masa.

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De hecho, el Ideam mantiene 196 municipios en alerta por deslizamientos de tierra: 53 en alerta roja, 79 en naranja y 64 en amarilla. Chocó, Antioquia, Boyacá y Meta concentran buena parte de estos avisos, principalmente en sectores de las regiones Andina, Pacífica y Orinoquía.

En los departamentos donde persisten las lluvias, la saturación de los suelos puede reducir su estabilidad y aumentar la posibilidad de movimientos en masa que afecten vías, viviendas y comunidades, especialmente en zonas de ladera y áreas de montaña.

El panorama muestra que las amenazas no son uniformes en el territorio nacional. Mientras en unas regiones el principal riesgo está relacionado con la sequedad de la vegetación y los incendios, en otras el exceso de humedad mantiene la alerta por posibles deslizamientos.

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Ante las condiciones reportadas, el Ideam mantiene el monitoreo de las variables meteorológicas, hidrológicas y del estado de los suelos, con el propósito de suministrar información actualizada a las autoridades y al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Finalmente, a la ciudadanía se le recomienda no realizar quemas ni dejar fogatas encendidas, evitar actividades que puedan generar fuentes de ignición y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las autoridades. En las zonas con lluvias intensas también se aconseja mantenerse alejados de laderas inestables y atender los reportes oficiales.