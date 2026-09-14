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Aprueban el Presupuesto General de la Nación para 2027: quedó en $634,9 billones

Las comisiones económicas aprobaron un presupuesto de $634,9 billones para Colombia en 2027, tras negar la propuesta del Pacto Histórico.

Congreso de Colombia.jpg
Congreso de Colombia.
Foto: EFE.
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Las comisiones terceras y cuartas conjuntas de Senado y Cámara de Representantes aprobaron el monto del Presupuesto General de la Nación para 2027, que quedó fijado en 634,9 billones de pesos, tal como lo había propuesto el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

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El debate comenzó pasadas las 3:00 de la tarde. Al inicio de la discusión, el Pacto Histórico presentó una proposición para reducir el monto del presupuesto a 596 billones 698.679 millones de pesos, una cifra inferior a la planteada por el Gobierno.

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Para que el monto fuera aprobado se requería el respaldo de las cuatro comisiones económicas. La proposición mayoritaria, que mantuvo los 634,9 billones de pesos, recibió los votos necesarios en cada una de ellas.

Con esta decisión, las comisiones económicas dieron su aprobación al monto, pero ahora continuará el trámite del proyecto en el Congreso con la distribución de los montos por rubros y la definición del plan de austeridad que anunció el Gobierno, debido a la situación fiscal del país.

Tras el debate, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, defendió la discusión sobre los ingresos del Estado y recordó que desde 1991 el país ha realizado 21 reformas tributarias sin solucionar de fondo el problema de los ingresos del país.

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El ministro también aseguró que, en promedio, cada niño que nace tiene una deuda de 23 millones de pesos, en referencia al nivel de endeudamiento que enfrenta el país.

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Gómez Martínez celebró la aprobación del monto y la calificó como “un voto de confianza” al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Así votaron las comisiones

  • Comisión Cuarta de Cámara: 22 votos por el sí y 6 por el no.
  • Comisión Cuarta de Senado: 11 votos por el sí y 4 por el no.
  • Comisión Tercera de Senado: 9 votos por el sí y 3 por el no.
  • Comisión Tercera de Cámara: 5 votos por el no. En la información suministrada no se precisa el número de votos por el sí.
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