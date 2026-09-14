En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audio Manel Grau
Presupuesto 2027
Protestas universidades
Sismos en Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Justicia y Democracia advierte riesgos para la autonomía universitaria tras propuesta presidencial

Justicia y Democracia advierte riesgos para la autonomía universitaria tras propuesta presidencial

La Corporación alertó sobre una posible criminalización de la protesta estudiantil y pidió que cualquier actuación de la Fuerza Pública dentro de los campus tenga límites y controles.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: Presidencia - Isaac Bechara
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

La organización Justicia y Democracia expresó su preocupación por el anuncio del presidente Abelardo De La Espriella de permitir el ingreso de la Policía a las universidades públicas cuando se presenten hechos que sean considerados como violencia, vandalismo o “terrorismo”.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Según la organización, la medida representa una alerta para los derechos humanos y podría afectar el principio de autonomía universitaria. Aclaró, sin embargo, que esta autonomía no significa impunidad ni impide que se investiguen posibles delitos cometidos dentro de los campus.

Últimas noticias

Incendio en San Andrés, Santander completa 20 días.jpg
Nación

Cerca de 300 municipios tienen alerta del Ideam por amenazas de incendios de cobertura vegetal

Congreso de Colombia.jpg
Nación

Aprueban el Presupuesto General de la Nación para 2027: quedó en $634,9 billones

Justicia y Democracia señaló que Colombia ya cuenta con protocolos para atender situaciones de alteración del orden público en entornos universitarios, bajo criterios de coordinación entre las autoridades civiles, las instituciones educativas y la Fuerza Pública.

En ese sentido, pidió que cualquier nuevo protocolo anunciado por el Gobierno fortalezca las garantías existentes y no amplíe las facultades de intervención policial dentro de las universidades.

Frente a esto, la organización también recordó antecedentes de violencia contra estudiantes universitarios. Según informó la Comisión de la Verdad, 588 estudiantes fueron asesinados entre 1962 y 2011 y, entre los responsables identificados, agentes estatales concentraron el 36,6 % de las responsabilidades, seguidos por grupos paramilitares con el 27,2 %.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

También hizo referencia a hechos ocurridos el 16 de mayo de 1984, cuando la Fuerza Pública ingresó a la Universidad Nacional durante una jornada de protesta. Según los registros citados por Justicia y Democracia, 81 personas fueron detenidas y se reportaron golpes, torturas y otros tratos crueles, además de al menos 46 personas heridas.

Publicidad

La organización recordó, además, que durante el Paro Nacional de 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó graves violaciones de derechos humanos en el contexto de las protestas.

Asimismo, señaló que otro de los puntos de preocupación por parte de la organización es el uso de términos como “terrorismo” para referirse a conflictos o hechos de violencia dentro de las universidades, por lo que advierte que esto podría derivar en señalamientos, perfilamiento de estudiantes, vigilancia de organizaciones y criminalización de la protesta.

La organización insistió en que la responsabilidad penal debe ser individual y determinarse mediante pruebas y garantías judiciales, sin trasladar responsabilidades a colectivos por participar en protestas, pertenecer a organizaciones estudiantiles o expresar posiciones críticas frente al Gobierno.

Relacionados

Abelardo De La Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad