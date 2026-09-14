UNGRD reporta 19 incendios forestales activos en nueve departamentos de Colombia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó 19 incendios forestales activos en el país y cuatro más que ya fueron controlados, de acuerdo con el balance con corte a las ocho de la mañana de este lunes 14 de septiembre.

Tolima es el departamento con mayor número de emergencias, con ocho incendios activos en Cunday, Ibagué, San Luis, Chaparral, Rovira, Ortega y dos en San Antonio.

Blu Radio. Incendio Puerto Parra, Santander //Foto: Alcaldía

En estas zonas trabajan organismos de socorro, la Fuerza Pública y aeronaves de la Fuerza Aérea y de la Aviación del Ejército. Por ejemplo, en el incendio en San Luis, se cuenta con el apoyo de dos aeronaves AT-802. Además, la UNGRD mantiene un Puesto de Mando Unificado en el departamento del Tolima y cuatro carrotanques para apoyar las labores de respuesta.

También permanecen activos dos incendios en Huila, en Campoalegre y Aipe, y dos en Santander, en Coromoro y El Playón. Nariño registra otros dos, en Tangua y Funes, mientras que hay una emergencia en cada uno de los siguientes departamentos: Valle del Cauca, Caldas, Antioquia, Cauca y Magdalena. En el Valle del Cauca, el incendio de Yumbo, en los sectores de Cerro Gordo y Dapa, es atendido por unos 80 bomberos de Yumbo y Cali, con apoyo aéreo y de la Policía. En Magdalena, la emergencia se presenta en Sitionuevo.



Los cuatro incendios controlados se encuentran en Carmen de Apicalá y Suárez, Tolima; Samaniego, Nariño; y Útica, Cundinamarca.