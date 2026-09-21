CNN, MS NOW y Politico demandarán al Gobierno de Trump por vetarles acceso a la Casa Blanca

Los medios de comunicación CNN, MS NOW y Politico demandarán a la administración estadounidense por negarles el acceso a la Casa Blanca, anunciaron este lunes en un comunicado conjunto.

"Esta mañana, hemos notificado al Gobierno que vamos a presentar hoy una demanda para proteger nuestros derechos (...) y defender el principio de que el Gobierno no decide lo que la prensa informa o publica", reza el comunicado.

El presidente Donald Trump anunció el viernes que iba a prohibir el acceso de estos medios a la Casa Blanca como castigo por difundir lo que él considera "noticias falsas".

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