Así quiere Colombia liderar transformación digital de la industria plástica en América Latina

Colombia busca dar un nuevo paso en la modernización de la industria plástica con el lanzamiento de i4Plas, el primer Centro de Transformación Digital de la Industria Plástica en América Latina, una iniciativa que será presentada durante Colombiaplast, entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre en Corferias.

El proyecto, impulsado por Acoplásticos, el Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho (ICIPC) y KERN IoP, busca acompañar a las empresas del sector en su transición hacia la Industria 4.0 y el desarrollo de fábricas inteligentes.

Así, i4Plas combinará investigación aplicada, pilotos industriales y formación técnica para facilitar la incorporación de herramientas como internet de las cosas, robótica, gemelos digitales, manufactura aditiva e inteligencia artificial.

Entre los problemas operativos que busca atender i4Plas están el desperdicio de material, que representa entre 5 % y 10 % de piezas fuera de especificación en procesos de moldeo por inyección, así como las paradas no programadas. Según la información del proyecto, estas situaciones pueden llevar la eficiencia global de los equipos a niveles inferiores al 70 % y generar costos superiores a 400 dólares por cada hora de una inyectora detenida.



Para enfrentar estos retos, i4Plas ofrecerá diagnósticos de madurez digital, auditorías 4.0 y hojas de ruta de transformación, además de un laboratorio de demostración con gemelos digitales, robótica colaborativa y visión artificial. También contempla pilotos en plantas para integrar sensores IoT y analítica energética, diseño avanzado de moldes y pruebas de manufactura aditiva. A esto se sumarán programas de formación para nuevos perfiles, como analistas de datos de planta, técnicos en manufactura aditiva y técnicos de robots colaborativos

La iniciativa tendrá una hoja de ruta de tres años que contempla poner en funcionamiento el laboratorio “Fábrica 4.0”, desarrollar al menos tres pilotos industriales en plantas de empresas asociadas, capacitar a 150 personas en analítica y mantenimiento 4.0, realizar 50 diagnósticos de madurez 4.0 y elaborar 20 hojas de ruta de transformación. El modelo toma como referencia los círculos técnicos de innovación industrial de Alemania y busca promover la cooperación entre empresas, academia y gremios para llevar tecnologías digitales a compañías de diferentes tamaños.