Inicia el racionamiento de agua por días en las comunas 18 y 20 de la ladera de Cali

Las altas temperaturas registradas en Cali como consecuencia del Fenómeno del Niño ya generan las primeras afectaciones en la prestación de servicios públicos en la ciudad. Pues el bajo nivel de los ríos que abastecen la red alta de acueducto ha obligado a las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, a iniciar el racionamiento de agua en la zona de ladera.

La medida se implementará a partir de este martes, 22 de agosto, y consistirá en una alternancia de abastecimiento de agua potable, donde por días se prestará el servicio de manera sectorizada, para lograr la recuperación de los niveles de los tanques así lograr la normalización del suministro de manera pronta.

"Precisamente el río Meléndez hoy tiene menos de 200 litros por segundo, el cual nos permite tratar agua para el suministro humano y dejar el caudal ecológico. Como este caudal está siendo tan bajo, hemos definido que la mejor manera para garantizar el suministro de las comunas 18 y 20 y que llegue a todos los sectores es la alternancia. ¿Eso qué quiere decir? Que un día suministraremos en la comuna 18 y el otro día en la comuna 20", indicó Diego Carabalí, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI.

Inicialmente esta alternancia se distribuiría entre los días pares para la comuna 18 y días impares para la comuna 20, en los barrios cuyo suministro depende únicamente de la planta de la ladera, pues otros sectores aún tienen el servicio por el plan que se activó meses atrás, con el bombeo desde la red baja.



Abastecimiento Comuna 18

Martes 22, jueves 24, sábado 26, lunes 28 de septiembre y en adelante, en los siguientes sectores: Altos Jordán, Los Chorros, Colinas del Refugio, Altos de La Luisa, La Trinidad y sectores aledaños.

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Abastecimiento Comuna 20

Miércoles 23, viernes 25, domingo 27, martes 29 de septiembre y en adelante, en los siguientes sectores: La Sultana, Brisas de Mayo, Pueblo Joven, Brisas, La Torre, Sector 30 y sectores aledaños.