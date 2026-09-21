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Continúan las labores para controlar tres incendios forestales activos en el Valle del Cauca

El incendio de mayor magnitud se registra en la zona rural de Buga, mientras que otras dos emergencias se presentan en el municipio de Trujillo y en el corregimiento de Tenerife, en El Cerrito.

Incendios forestales.
Incendios forestales.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Tres incendios forestales permanecen activos actualmente en diferentes sectores del Valle del Cauca, generando preocupación entre los organismos de socorro debido a las difíciles condiciones para acceder a las zonas afectadas y controlar las llamas.

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El incendio de mayor magnitud se registra en la zona rural de Buga, mientras que otras dos emergencias se presentan en el municipio de Trujillo y en el corregimiento de Tenerife, en El Cerrito. Las autoridades han señalado que los fuertes vientos y la ubicación de los focos de incendio han dificultado las labores de control y extinción.

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En Trujillo, la emergencia avanza en una zona cercana al Páramo del Duende, situación que genera especial preocupación por el posible impacto sobre este ecosistema. El secretario de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca, Francisco Tenorio, explicó que el acceso hasta el punto de la emergencia ha sido especialmente complejo, debido a las condiciones del terreno y la distancia que deben recorrer los organismos de socorro.

"Cabe resaltar que actualmente el departamento del Valle del Cauca tiene tres incendios forestales activos, como las condiciones climáticas, no han permitido que estos ejercicios se lleven a buena causa y los incendios se logra liquidar, hemos hecho llamado Gobierno nacional, con solicitud de activación de protocolo aéreo, la situación que se nos presente. La dificultad es la altura, estamos hablando de incendios por encima de los 3000 metros de altura, lo que dificulta las labores de los dispositivos aéreos como el personal en tierra" dijo Tenorio.

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Una situación similar se presenta en la zona rural de El Cerrito, específicamente en el sector donde nace la quebrada El Corazón. Allí, las llamas también amenazan áreas cercanas al Páramo Las Domínguez.

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Arbey Trujillo, comandante del Cuerpo de Bomberos de El Cerrito, confirmó que la atención de esta emergencia ha sido complicada, por las limitaciones de recursos y la falta de alimentos para el personal que permanece en la zona realizando las labores de control.

Por el momento, organismos de emergencia continúan a la espera de la llegada de más equipos y personal para reforzar las labores en los tres puntos donde se registran los incendios. La principal preocupación de las autoridades es que las llamas puedan extenderse y afectar varios páramos.

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