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Avanza control de incendio forestal en Villa de Leyva: ya está contenido en más del 50 %

El sector de la conflagración más cercano al casco urbano ya fue controlado. Van unas 335 hectáreas afectadas por las llamas.

Incendio forestal nocturno en una zona montañosa con abundante humo y llamas cerca de techos en Villa de Leyva.
Foco de incendio forestal activo en una ladera montañosa que afecta al municipio de Villa de Leyva, con presencia de humo y llamas. Fotografía cedida por la Defensa Civil Colombiana.
Foto: EFE/ Carlos Amaya/ Defensa Civil Colombiana
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

El incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, Boyacá, continúa siendo atendido por organismos de socorro y autoridades locales, departamentales y nacionales. Jason Carreño, gerente de Regiones de la Gobernación de Boyacá, confirmó que la emergencia presenta un avance superior al 50 % en su control.

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De acuerdo con Carreño, aproximadamente 335 hectáreas han sido afectadas por las llamas, aunque el sector más cercano al casco urbano de Villa de Leyva ya fue controlado. En las zonas restantes permanecen algunos focos y puntos calientes que son atendidos por tierra y aire.

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“Tenemos un avance aproximadamente de 335 hectáreas ya conflagradas, un control del incendio en más de un 50 %”, explicó el funcionario, quien señaló que los sectores ubicados en límites con Chíquiza y Sáchica continúan activos.

Para enfrentar la emergencia, las autoridades aumentaron significativamente el número de unidades desplegadas. Según Carreño, ayer participaron 207 integrantes de organismos de socorro, mientras que este lunes la cifra llegó aproximadamente a 439 personas.

“Ayer tuvimos 207 unidades de apoyo de organismos de socorro entre bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Ponalsar y Aviación, y hoy el número lo pudimos duplicar”, señaló el gerente de Regiones de la Gobernación de Boyacá.

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También se incrementó el apoyo de los cuerpos de bomberos. Mientras el domingo participaron 11 cuerpos de bomberos voluntarios, además del cuerpo oficial de Bogotá, este lunes 14 cuerpos de bomberos trabajan en la atención del incendio forestal.

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Apoyo aéreo para combatir el incendio en Villa de Leyva

La operación aérea también se mantiene como uno de los principales componentes de la emergencia. Actualmente hay tres helicópteros realizando descargas sobre las zonas afectadas y las autoridades solicitaron al Gobierno Nacional una aeronave adicional.

Carreño explicó que durante la jornada anterior fueron utilizados cuatro helicópteros, dos financiados por la Gobernación de Boyacá y otros dos aportados por el Gobierno Nacional, uno del Ejército y otro de la Fuerza Aérea Colombiana.

“Con estos cuatro pudimos hacer más de 170 descargas”, indicó el funcionario, quien agregó que ahora se cuenta con aeronaves de la Gobernación y de la Fuerza Aérea para continuar apoyando las labores de extinción.

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Además, desde el Puesto de Mando Unificado se solicitó una aeronave AT-802 de la Policía Nacional para intervenir especialmente en las zonas de mayor altura. La petición busca reforzar las labores en sectores ubicados por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Según Carreño, las condiciones del terreno dificultan el trabajo de los helicópteros en las zonas más elevadas, por lo que una aeronave de estas características podría facilitar las descargas en esos sectores. La solicitud está a la espera de la revisión del Gobierno Nacional.

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Evacuación preventiva en Villa de Leyva

Durante la emergencia también fue necesaria la evacuación de personas que se encontraban en un hotel cercano a la zona afectada. Carreño explicó que 19 personas que estaban hospedadas en el Hotel Arcoíris fueron evacuadas por organismos de socorro como medida preventiva.

“Gracias a la rápida reacción de nuestros organismos de socorro, la Defensa Civil los pudo evacuar”, afirmó el funcionario. Los residentes del establecimiento permanecieron en el lugar y ayudaron a proteger la infraestructura ante el avance de las llamas.

Las autoridades verificaron posteriormente el estado del hotel y establecieron que la infraestructura no sufrió daños, aunque sí se registraron afectaciones en la vegetación y el ecosistema ubicado alrededor del establecimiento.

Carreño agregó que otras familias también realizaron evacuaciones preventivas, pero hasta el momento no ha sido necesario habilitar un albergue temporal debido a que la situación no lo ha requerido.

Autoridades esperan controlar el incendio entre 90 % y 100 %

Frente a la evolución del incendio forestal en Villa de Leyva, las autoridades mantienen como objetivo alcanzar entre el 90 % y el 100 % de control durante la tarde o la noche, aunque reconocen que las condiciones climáticas podrían modificar esta proyección.

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“La proyección claramente desde los cuerpos de bomberos es que hacia horas de la tarde-noche tengamos un control entre el 90 y el 100 %”, manifestó Jason Carreño.

Sin embargo, el funcionario advirtió que la topografía del terreno y los fuertes vientos han dificultado el avance de las labores de extinción. En algunos momentos, las corrientes de aire han superado los 60 kilómetros por hora, favoreciendo la propagación de las llamas.

“La topografía del terreno es un poquito compleja y las fuertes corrientes de viento que a veces superan los 60 km por hora han sido la dificultad que hemos encontrado”, explicó Carreño sobre las condiciones que enfrentan los equipos de emergencia.

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Las autoridades continuarán monitoreando los sectores activos y coordinando las labores terrestres y aéreas para avanzar en el control del incendio forestal en Villa de Leyva, mientras se mantiene la atención sobre las condiciones meteorológicas en la zona.

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