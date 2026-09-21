Alerta por incendios en Villa de Leyva: “Los vientos hacen que la conflagración tome más fuerza”

La Fuerza Aeroespacial Colombiana mantiene las operaciones aéreas para apoyar la atención del incendio forestal en Boyacá, donde los vientos han dificultado las labores de control. El general John Henry López Mejía, comandante del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), explicó que durante la jornada se realizaron 19 descargas con un helicóptero UH-60, equivalentes a cerca de 8.000 galones de agua y material retardante.

El oficial señaló que las operaciones se coordinan con los equipos que trabajan en tierra y con otras aeronaves que apoyan la emergencia en el departamento.

¿Cómo trabajan los helicópteros para controlar el incendio en Boyacá?

López Mejía explicó que las labores aéreas dependen de la información que entregan los equipos que permanecen en tierra, encargados de identificar los puntos donde se requiere apoyo para contener las llamas.



“Las entidades en tierra son las que hacen esa contención del incendio como tal. Nosotros desde la parte aérea identificamos esos focos o esos nodales donde ellos nos indican y nos dan la orientación”, explicó.

El comandante señaló que las operaciones se mantienen durante el día, mientras que durante la noche los equipos en tierra continúan con las labores para identificar los riesgos asociados al incendio.

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En la zona también participan dos helicópteros civiles coordinados por la Gobernación, además de un Black Hawk del Ejército y otro de la Fuerza Aeroespacial.

Foco de incendio forestal activo en una ladera montañosa que afecta al municipio de Villa de Leyva, con presencia de humo y llamas. Fotografía cedida por la Defensa Civil Colombiana. Foto: EFE/ Carlos Amaya/ Defensa Civil Colombiana

¿Por qué los vientos dificultan el control del incendio?

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De acuerdo con el comandante de CATAM, el porcentaje de control del incendio se mantenía alrededor del 50 %, mientras las autoridades intensificaban las labores tanto desde tierra como desde el aire.

López Mejía explicó que las condiciones meteorológicas han dificultado el avance de las operaciones, principalmente por los vientos que se presentan en la zona.

“Los vientos predominantes en la zona son bastante fuertes, que eso ocasiona que esa conflagración tome más fuerza y se avive más”, señaló.

El oficial indicó que el incendio se encuentra aproximadamente a 8.000 pies de altura, una condición que también determina el tipo de aeronaves que pueden utilizarse para realizar las descargas.

¿Por qué se mantienen los helicópteros Black Hawk?

Ante la posibilidad de utilizar aviones o avionetas para apoyar la emergencia, el comandante explicó que los helicópteros que actualmente operan en la zona son los adecuados para las condiciones del terreno.

Según López Mejía, la topografía requiere aeronaves capaces de realizar descargas a baja altura para que el agua y el material retardante tengan el efecto esperado sobre los puntos donde se concentra el fuego.

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“Por el momento nos mantenemos con este tipo de aeronaves que son las idóneas para realizar las descargas y el impacto que queremos generar con esas descargas”, afirmó.

El comandante también explicó que la Fuerza Aeroespacial debe distribuir sus capacidades entre diferentes emergencias que se presentan en el país, entre ellas incendios en Tolima y Valle del Cauca.

Por esa razón, no es posible concentrar todos los recursos en una sola zona. Además, las operaciones aéreas dependen del trabajo que realizan los organismos de emergencia en tierra y de las condiciones que se presentan en el área afectada.

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Sobre el tiempo que podría tomar superar la emergencia en Boyacá, López Mejía evitó establecer una fecha y señaló que la duración dependerá de los vientos, otros fenómenos externos y del avance de las labores terrestres y aéreas.