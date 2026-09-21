Tres incendios forestales tienen en alerta a Tolima: más de 7.000 hectáreas afectadas en Chaparral

Tres incendios forestales permanecen activos en el Tolima, en los municipios de Prado, Ortega y Chaparral, donde organismos de socorro, Fuerza Pública y autoridades departamentales mantienen desplegadas operaciones terrestres y aéreas para contener el avance del fuego.

La emergencia se desarrolla en medio de una temporada de altas temperaturas, fuertes vientos y condiciones que han favorecido la propagación de las llamas.

Desde el Puesto de Mando Unificado, PMU, el director de Gestión del Riesgo del Tolima, Luis Alberto Cárdenas, confirmó que las mayores capacidades operativas están concentradas en estos tres municipios.

En Prado, las labores cuentan con apoyo aéreo y terrestre de bomberos, organismos de socorro, Ejército, Policía y aeronaves de la Fuerza Aérea. La atención se concentra especialmente en sectores cercanos a la represa, el complejo turístico de Tomogó y zonas donde existen viviendas.



En Ortega, el incendio que había sido reportado como controlado volvió a reactivarse durante la tarde anterior. Según Cárdenas, las condiciones climáticas y los fuertes vientos favorecieron la propagación del fuego, por lo que fue necesario reactivar las operaciones de control.

La situación también es compleja en Chaparral, donde se mantienen dos incendios activos. Allí, trabajan brigadas forestales del Huila, Ejército, Policía y cuerpos de bomberos locales, además de apoyo aéreo.

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“Tenemos tres municipios con emergencia en este momento, Prado, Ortega y Chaparral”, explicó Cárdenas, quien señaló que las autoridades mantienen todas sus capacidades desplegadas para intentar controlar y liquidar los incendios.

Chaparral, uno de los municipios más afectados

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En Chaparral, la emergencia ha dejado un impacto significativo sobre la cobertura vegetal y las actividades productivas. El alcalde Hélver González Mora trasladó su oficina de gobierno hasta el Puesto de Mando para acompañar directamente la coordinación de las operaciones.

El mandatario entregó un balance de la magnitud de la emergencia y aseguró que el municipio enfrenta una situación que supera su capacidad operativa y financiera.

“Nosotros ya tenemos más de 7.000 hectáreas de tierra que se han quemado y es totalmente incinerada, grandes cultivos afectados”, afirmó González Mora.

El alcalde señaló, además, que el municipio ha atendido más de 100 incendios, entre pequeños y grandes, durante esta temporada, aunque precisó que al menos cinco han tenido una magnitud particularmente significativa. Actualmente, según el mandatario, dos incendios permanecen activos en Chaparral.

González Mora destacó el apoyo recibido por parte de la Gobernación del Tolima y de los organismos de emergencia, incluyendo helicópteros, avionetas, hidratación y equipos para las labores en tierra.

Sin embargo, advirtió que las condiciones siguen siendo adversas.

“La capacidad operativa y financiera de los municipios no es fácil”, manifestó el alcalde, al explicar que, pese al respaldo institucional recibido, la fuerza de los incendios, los vientos y las altas temperaturas están dificultando las labores de control.

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Un impacto que trasciende las llamas

La emergencia no solo representa un riesgo inmediato para las comunidades. La pérdida de cobertura vegetal y de cultivos plantea consecuencias ambientales y económicas para las zonas afectadas.

En Chaparral, las más de 7.000 hectáreas reportadas por la Alcaldía dan cuenta de la dimensión de la afectación, mientras continúan las labores para evitar que las llamas alcancen nuevas áreas.

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La Gobernación mantiene activo el Puesto de Mando Unificado y coordina las capacidades disponibles para atender las emergencias en Prado, Ortega y Chaparral.

Las autoridades insisten en que las condiciones meteorológicas continúan siendo un factor determinante para la evolución de los incendios y hacen un llamado a la ciudadanía a evitar cualquier práctica que pueda generar nuevas conflagraciones.

El Tolima completa así 51 días de emergencia por incendios forestales, mientras los organismos de socorro continúan trabajando para contener las llamas y reducir el impacto sobre los ecosistemas, los cultivos y las comunidades.