¿Perdió su trabajo por el terremoto? Este es el requisito que debe cumplir para acceder al subsidio

El auxilio económico para las personas que perdieron su empleo por los efectos del terremoto del 10 de agosto será de 875.452 pesos con 50 centavos y se entregará por una sola vez, una vez se agoten los recursos del subsidio ordinario para cesantes. Así lo explicó Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, quien detalló los requisitos para acceder al beneficio.

Según Guillén, el mecanismo busca ampliar los recursos disponibles para trabajadores afectados por el terremoto y será gestionado a través de las cajas de compensación familiar de las regiones afectadas.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio por perder el trabajo?

La principal condición para acceder al auxilio extraordinario es haber estado afiliado a una caja de compensación familiar durante seis meses, de manera continua o discontinua, dentro de los últimos cinco años.



Además, la persona debe demostrar que hace parte del Registro Único de Afectados. Guillén explicó que este requisito es necesario para que pueda entregarse el beneficio.

“El único requisito es que la persona haya estado afiliada a una caja de compensación durante seis meses, seis meses continuos o seis meses discontinuos durante los últimos cinco años”, explicó.

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La presidenta de AOCAS señaló que las personas afectadas podrán acercarse a las cajas de compensación para solicitar el beneficio. Incluso, según indicó, podrían reclamarlo en una caja diferente a aquella en la que estaban afiliadas, siempre que puedan demostrar la afiliación y su inclusión en el registro de afectados.

Terremoto en Colombia. Foto: Senado.

¿Cuánto dinero recibirán los trabajadores afectados?

El auxilio extraordinario será equivalente a la mitad de un salario mínimo y corresponde a 875.452 pesos con 50 centavos. Guillén explicó que este beneficio se activará después de que se agoten los recursos destinados al subsidio ordinario para personas cesantes. Por eso, los trabajadores deberán acudir inicialmente a las cajas para solicitar el auxilio que normalmente reciben quienes pierden su empleo.

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“Cuando este recurso se extinga, podrá acceder a este recurso extraordinario que se va a entregar por una sola vez”, señaló.

La representante explicó que el sistema de compensación familiar continuará entregando el subsidio ordinario para cesantes y, cuando esos recursos se terminen, se activará el mecanismo extraordinario creado para las zonas afectadas por el terremoto.

¿Cuándo podrán reclamar el subsidio por desempleo?

El Ministerio del Trabajo debe definir el modelo de implementación para establecer cómo se realizarán las transferencias de recursos desde las cajas de compensación del país hacia las cajas de las regiones afectadas.

Por esta razón, Guillén señaló que todavía está pendiente conocer el procedimiento que deberán seguir los trabajadores para solicitar el auxilio extraordinario.

La entrega dependerá de que la persona cumpla con los requisitos establecidos y figure en el Registro Único de Afectados.

El mecanismo contempla que las cajas de compensación de otras regiones puedan transferir recursos a las cajas de los territorios afectados para ampliar la disponibilidad del beneficio.

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De acuerdo con Guillén, el objetivo es que las personas que quedaron sin empleo o a quienes les fueron suspendidas sus nóminas puedan acceder al apoyo económico una vez se active el mecanismo.