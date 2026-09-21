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Papá de Abelardo De La Espriella fue sometido a procedimiento quirúrgico

Abelardo De La Espriella Juris fue sometido a una cirugía este lunes en Bogotá.

Papá de Abelardo De La Espriella fue sometido a procedimiento quirúrgico.
Papá de Abelardo De La Espriella fue sometido a procedimiento quirúrgico. Foto redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2026

Abelardo De La Espriella Juris, padre del presidente Abelardo De La Espriella, fue sometido a una operación este lunes en Bogotá.

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La información fue confirmada por el mismo De La Espriella Juris, quien pidió a sus seguidores orar en este momento. “Hoy 21 de septiembre de 2026 me operan de corazón abierto. Ruego a mis seguidores que oren por mí”, dijo el padre del presidente.

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"Señor Jesucristo, hoy elevamos una oración llena de fe por la vida y la salud de Abelardo de la Espriella Juris. Padre celestial, ponemos en tus manos su cuerpo, su corazón y toda su vida. Tú conoces cada célula de su cuerpo, cada dificultad y cada preocupación. Te pedimos que extiendas sobre él tus manos misericordiosas y le concedas sanación, fortaleza y esperanza. Señor Jesús, guía las manos de los médicos, enfermeros y de todas las personas que están cuidándolo", se lee en el mensaje difundido en las redes sociales del padre del mandatario.

"Ponemos su vida en tus manos, confiando en tu infinito amor y misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén", añade el mensaje.

Por su parte, el jefe de Estado se trasladó a la Fundación Cardioinfantil para acompañar a su padre durante el procedimiento.

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Posteriormente, el mandatario tiene previsto adelantar un consejo de ministros en la Casa de Nariño.

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