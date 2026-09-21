Ola de calor sofoca a la región Caribe: habrá lluvias, pero persistirán las altas temperaturas

Los últimos días han sido tan calurosos para el Caribe que, el día en que menos calor hace, la temperatura llega a los 35 grados. Por ejemplo, en el caso de Barranquilla y su área metropolitana, la temperatura alcanzó los 38.8 grados el pasado viernes, una de las más altas para este territorio.

En La Guajira, el termómetro ha oscilado entre los 35 y 39 grados Celsius, pero en Valledupar el calor es todavía más intenso: pues casi a diario esta ciudad está alcanzando o superando los 40 grados Celsius.

La gente se queja, porque cada vez cuesta más encontrar alivio: en la sombra se siente el fogaje y el agua, tan caliente como el clima, poco o nada refresca.

"El calor está insoportable. Ya me he bañado como cuatro veces hoy. Me va a llegar caro el recibo del agua y el de la luz", opinó el ciudadano Jairo García.



"Terrible. Uno se baña y sale del baño mojado, pero de sudor. Está terrible. Ni el abanico aguanta todo el día", comentó Emilia Silgado, otro habitante.

A las elevadas temperaturas se suman otros factores, como la alta radiación solar, que hacen que la sensación térmica sea aún mayor, oscilando entre 5 y 10 grados más de la temperatura real, explica Paola Bulla, meteoróloga del Ideam.

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"La sensación térmica, que es lo que percibe el cuerpo humano cuando hay unas temperaturas altas, puede aumentar debido a los otros parámetros meteorológicos, por ejemplo, cuando no hay casi viento. La humedad también ayuda a que se incremente esa sensación térmica, así como la radiación solar", detalló Bulla.

Entre este lunes y miércoles se esperan lluvias, entre moderadas y fuertes, en amplias zonas del Caribe, en especial en el sur de Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, donde las precipitaciones podrían ser más intensas.

Estas lluvias, no obstante, se esperan al final de la tarde y en horas de la noche, por lo que el calor persistirá en las mañanas y al mediodía.