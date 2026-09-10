Alerta roja en el Caribe por intenso calor: advierten sensaciones térmicas muy elevadas

Las sofocantes temperaturas, que en ciudades como Valledupar, Cartagena y Riohacha han oscilado entre los 38 y 40 grados en las últimas horas, mantienen en alerta roja a la región Caribe, donde las autoridades y organismos de socorro piden a la ciudadanía mantenerse hidratados y evitar actividades al aire libre en horas del mediodía para no sufrir un golpe de calor.

En su informe diario sobre temperaturas máximas en el país, el Ideam advierte que este jueves se esperan valores elevados en el oriente y centro de la región Caribe, especialmente en horas de la tarde; es decir, se mantendrá la tendencia de los últimos días, en los que inclusive algunas zonas de Barranquilla han registrado sensaciones térmicas de 50 grados Celsius.

Fernando Fiorillo, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Barranquilla, pide a la ciudadanía ser precavida, porque incluso él reconoce que ya se enfermó por los cambios bruscos de temperatura, entre espacios interiores y exteriores.

"He tenido que resolver una otitis producto de esos cambios de clima y lo que se le puede recomendar a la gente es que esté en su casa, que esté protegida, que esté en lugares lo más agradables climáticamente, fuera de riesgo", dijo.



"Hay gente que quiere correr en la mañana, en el día y en la tarde, y después les da la pálida, sufren algo y entonces la culpa es del Estado. Aquí estoy sudando y estamos en unas buenas condiciones, entonces toca autorregularse", agregó.

Ondas tropicales y polvo del Sahara

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A propósito de los cambios de clima, la costa norte colombiana está bajo monitoreo por el tránsito de dos ondas tropicales que traerán lluvias de variada intensidad, así como por el paso de una nueva nube de polvo del Sahara, que estará cubriendo los cielos entre este jueves y sábado.

Las partículas de este polvo proveniente del desierto africano se percibirán, sobre todo, en La Guajira, donde podría verse reducida la visibilidad.

"Actualmente, los análisis indican que no se presentan impactos significativos sobre la calidad del aire en Colombia. Sin embargo, algunos sectores de La Guajira podrían presentar una ligera reducción de la visibilidad y un aumento temporal de partículas transportadas por los vientos", indicó Jennifer Dorado, Jefe de la Oficina de Pronósticos y Alertas del Ideam.

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El Ideam prevé lluvias entre moderadas y fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, en sectores del sur de Bolívar, sur de Magdalena, Sucre y sur de Cesar durante la noche y la madrugada. En horas de la tarde, se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en sectores de Córdoba, occidente de La Guajira y Atlántico.