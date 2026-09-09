Alcalde Char y Gobernador Verano respaldan levantamiento del porte de armas en Colombia

La decisión del presidente Abelardo De La Espriella de firmar el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia encontró dos nuevos defensores en el Atlántico: se trata del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador Verano.

Ante la pregunta de Blu Radio, el mandatario de Barranquilla fue conciso en que él estaba de acuerdo: “Sí estoy de acuerdo, para adelante”.

A su turno, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, manifestó que aunque en su tiempo estuvo en contra, ahora no lo ve con malos ojos ya que “hay que buscar las formas para que la gente se sienta protegida”.

“Lo que se dice que quienes están armados son las personas que están fuera de la ley y que por lo tanto se debe facilitar para que las personas que están dentro de la legalidad tengan la oportunidad de defenderse, a través del uso de las armas. Fui partidario, en su momento, del no porque en la medida que tú le quitas armas al conflicto, hay menos capacidad de agresión y por lo tanto disminuyen los muertos. Pero ahora lo que están tratando de explicar es que se le da a las personas que están dentro de la ley, la oportunidad de defenderse. Hay que buscar un término que nos permita que realmente la gente se sienta protegida, porque están guardando su patrimonio, sus empresas, su familia, su integridad y hoy evidentemente las armas le dan una tranquilidad y seguridad”, fueron sus palabras.



Una posición muy diferente defendió el presidente de Undeco Atlántico, Orlando Jimenez, quien considera que muchas personas no tienen la capacitación suficiente para utilizar un arma y eso podría aumentar la violencia. Como ejemplo, puso años anteriores en los que comerciantes se defendieron en medio de hurto o extorsiones y eso derivó en retaliaciones contra sus familiares o negocios.

“No estamos a veces preparados para manejar armas de fuego, nosotros estamos listos para vender arroz, azúcar, aceite y otra serie de productos de la canasta familiar. Las armas deben estar en cabeza del Estado. ¿Cómo me enfrento a una persona que me está extorsionando? Es muy difícil. No sabemos quién nos extorsiona a ciencia cierta, pero ellos sí saben quiénes somos nosotros y dónde estamos. De verdad que hay que tener mucha cautela, mucha prudencia”, acotó.

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Para Orlando Jimenez tampoco hay garantía total de que las armas legalizadas sean utilizadas como defensa personal.