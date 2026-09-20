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Así fue el despliegue de la Policía en Barranquilla por celebración de Amor y Amistad

El general Norberto Mujica, subdirector general de la institución, encabezó las caravanas de seguridad junto a 2.000 uniformados y funcionarios de la Alcaldía en diferentes sectores de la ciudad.

Operativos de la Policía en Barranquilla
Este domingo continuarán los operativos por la celebración de Amor y Amistad.
Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

El subdirector General de la Policía, el mayor General Norberto Mujica Jaime, lideró los operativos de seguridad de este fin de semana de celebración del día de Amor y Amistad que se realizaron en Barranquilla y su área metropolitana.

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En el marco de la estrategia de seguridad “Sin Tregua al Delito”, de la Policía, el subdirector de la institución, el general Norberto Mujica, acompañó a más de 2.000 uniformados en las caravanas y entregó consignas orientadas a mantener una presencia permanente en los sectores priorizados, fortalecer la capacidad de reacción y desarrollar acciones preventivas frente a las conductas que afectan la tranquilidad de la comunidad.

Estamos realizando un plan especial para poder lograr que todos los barranquilleros puedan disfrutar del día del amor y la amistad. En compañía de nuestra inspectora, en compañía de los servicios de la Alcaldía, de las capacidades como tal que hoy representa Barranquilla, con nuestra Policía Nacional, casi 2.000 hombres están prestando servicios en diferentes partes de la ciudad para que todos los barranquilleros puedan disfrutar de este día

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El oficial agregó que este domingo continúan saliendo “caravanas especiales” de la Policía “en lugares de diferentes partes para poder garantizar que todo el servicio se preste a cabalidad”.

“Queremos que así como salieron las personas a disfrutar de este día, puedan regresar a sus casas sanos y salvos, contentos, alegres, de un gran día de celebración”, resaltó el subdirector de la Policía.

Durante el despliegue, las unidades policiales recorrieron sectores como Rebolo, La Chinita, el Gran Malecón, Ciudadela 20 de Julio, entre otros puntos estratégicos, reforzando la vigilancia, los controles y la presencia institucional.

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Informó el general Mujica que estos dispositivos permiten fortalecer los controles en corredores viales, zonas comerciales, sectores residenciales y lugares de alta afluencia de personas, articulando diferentes especialidades y unidades de la Policía para prevenir delitos como el homicidio, el hurto y la extorsión.

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