Fiscalía judicializa a madre y su pareja por presuntamente torturar a hijo de 7 años

Por las torturas y lesiones personales agravadas que venía sufriendo un niño de solo 7 años, la Fiscalía en Barranquilla judicializó a la madre y su pareja sentimental. Las dos mujeres, presuntamente sometían al menor a todo tipo de vejámenes psicológicos y físicos como arrancarle parte del labio superior de su boca.

La diligencia judicial se realizó este sábado a las capturadas, identificadas como Mileidys Nohemí Viloria Sanjuanelo, madre del niño, y Sindy Patricia Santiago Echeverría, su pareja sentimental. El ente acusador sostuvo que los actos de tortura fueron cometidos entre el 2024 y 2026.

Las agresiones se habrían presentado en diferentes viviendas ubicadas en los barrios Simón Bolívar, de Barranquilla, y Costa Hermosa, de Soledad, en el Atlántico, señaló el representante de la Fiscalía 12 Seccional de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) del Atlántico.

De acuerdo con la investigación, al parecer las procesadas sometieron a la víctima a reiteradas agresiones físicas y psicológicas, causándole intensos dolores físicos y afectaciones a su integridad física y emocional.



Menor de edad. Foto de referencia: Meta IA

En ese sentido, el dictamen de Medicina Legal determinó una incapacidad médico legal de 25 días por las heridas en su rostro. Agregó el funcionario del ente acusador que producto de las agresiones, la víctima también sufrió una deformidad permanente en otras partes de su cuerpo.

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Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravadas, cargos que las procesadas no aceptaron. La entidad también solicitó al juez de control de garantías medida de aseguramiento en un centro carcelario, para proteger al niño.

Esto dijo el representante del ente acusador durante la diligencia de judicialización.

“Medicina Legal generó una incapacidad definitiva de 25 días con secuelas médico legales que afectan el rostro y deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente. Por lo tanto, la ejecución de sus acciones (de la madre y la pareja) resultó suficiente para producir por sí solas este resultado lesivo al cuerpo del niño, configurándose de esta manera el delito de lesiones ya expuesto, tipificado conforme a los artículos mencionados. Se tiene entonces que, igualmente, dichas conductas se ejecutaron quebrantando los deberes de las señoras de llevar un cuidado sano frente a este niño, de violar sus derechos fundamentales, de no ser tratado de manera denigrante”, expresó el fiscal durante la audiencia.

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Frente a las lesiones sufridas, un familiar contó que al niño le arrancaron parte de su labio superior y varias uñas de sus manos, entre otros vejámenes. Agregó que la madre del niño se lo llevó mediante engaños en el 2024 de Cartagena, donde vivía con su padre, y después de eso le perdieron el rastro. En este momento el menor se encuentra con su progenitor.

La captura de las dos mujeres fue realizada mediante orden judicial por el CTI, en coordinación con la Policía y el Ejército en Soledad.

La audiencia en la que se definirá si las dos judicializadas tendrán medida de aseguramiento en un centro carcelario o en sus casas se realizará el próximo 5 de octubre a las 4:00 de la tarde.