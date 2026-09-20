En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Borja
Villa de Leyva
Liga BetPlay
Lotería de Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Fiscalía judicializa a madre y su pareja por presuntamente torturar a hijo de 7 años

Fiscalía judicializa a madre y su pareja por presuntamente torturar a hijo de 7 años

Según el ente acusador, las dos mujeres habrían sometido al niño a todo tipo de vejámenes que le produjeron deformidad permanente en su cuerpo. El menor ya está con su padre.

Mujeres judicializadas en Barranquila por tortura a niño
Las dos mujeres fueron capturadas mediante orden judicial.
Fiscalía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

Por las torturas y lesiones personales agravadas que venía sufriendo un niño de solo 7 años, la Fiscalía en Barranquilla judicializó a la madre y su pareja sentimental. Las dos mujeres, presuntamente sometían al menor a todo tipo de vejámenes psicológicos y físicos como arrancarle parte del labio superior de su boca.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La diligencia judicial se realizó este sábado a las capturadas, identificadas como Mileidys Nohemí Viloria Sanjuanelo, madre del niño, y Sindy Patricia Santiago Echeverría, su pareja sentimental. El ente acusador sostuvo que los actos de tortura fueron cometidos entre el 2024 y 2026.

Últimas noticias

Extorsionistas en 7 de Abril, Barranquilla
Caribe

Gaula captura a dos sujetos señalados de extorsionar y quemar locales en Soledad

Abelardo De La Espriella en Cartagena.
Caribe

Presidente Abelardo De La Espriella ordena traslado de sede de la Dimar a Cartagena

Las agresiones se habrían presentado en diferentes viviendas ubicadas en los barrios Simón Bolívar, de Barranquilla, y Costa Hermosa, de Soledad, en el Atlántico, señaló el representante de la Fiscalía 12 Seccional de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes y Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) del Atlántico.

De acuerdo con la investigación, al parecer las procesadas sometieron a la víctima a reiteradas agresiones físicas y psicológicas, causándole intensos dolores físicos y afectaciones a su integridad física y emocional.

Foto de referencia
Menor de edad.
Foto de referencia: Meta IA

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En ese sentido, el dictamen de Medicina Legal determinó una incapacidad médico legal de 25 días por las heridas en su rostro. Agregó el funcionario del ente acusador que producto de las agresiones, la víctima también sufrió una deformidad permanente en otras partes de su cuerpo.

Publicidad

Por estos hechos, la Fiscalía les imputó los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravadas, cargos que las procesadas no aceptaron. La entidad también solicitó al juez de control de garantías medida de aseguramiento en un centro carcelario, para proteger al niño.

Esto dijo el representante del ente acusador durante la diligencia de judicialización.

“Medicina Legal generó una incapacidad definitiva de 25 días con secuelas médico legales que afectan el rostro y deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente. Por lo tanto, la ejecución de sus acciones (de la madre y la pareja) resultó suficiente para producir por sí solas este resultado lesivo al cuerpo del niño, configurándose de esta manera el delito de lesiones ya expuesto, tipificado conforme a los artículos mencionados. Se tiene entonces que, igualmente, dichas conductas se ejecutaron quebrantando los deberes de las señoras de llevar un cuidado sano frente a este niño, de violar sus derechos fundamentales, de no ser tratado de manera denigrante”, expresó el fiscal durante la audiencia.

Publicidad

Frente a las lesiones sufridas, un familiar contó que al niño le arrancaron parte de su labio superior y varias uñas de sus manos, entre otros vejámenes. Agregó que la madre del niño se lo llevó mediante engaños en el 2024 de Cartagena, donde vivía con su padre, y después de eso le perdieron el rastro. En este momento el menor se encuentra con su progenitor.

La captura de las dos mujeres fue realizada mediante orden judicial por el CTI, en coordinación con la Policía y el Ejército en Soledad.

La audiencia en la que se definirá si las dos judicializadas tendrán medida de aseguramiento en un centro carcelario o en sus casas se realizará el próximo 5 de octubre a las 4:00 de la tarde.

Relacionados

Noticias de hoy

Barranquilla

Violencia intrafamiliar

Fiscalía General de la Nación

Atlántico

Publicidad

Publicidad

Publicidad