Cae en Bogotá hombre con material de abuso sexual infantil que contactaba menores por redes sociales

Una operación de la Policía Nacional, la Fiscalía y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HSI, permitió la captura en Bogotá de un hombre señalado de almacenar y distribuir material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales.

El detenido, identificado en el entorno digital como alias 'Negritoon', administraba varios perfiles en redes sociales que, de acuerdo con las autoridades, reunían una audiencia superior a los 50.000 seguidores.

La investigación se desarrolló a partir de labores técnicas y forenses y del intercambio de información entre las autoridades colombianas y estadounidenses. Según explicó la Policía, el señalado utilizaba sus perfiles en redes sociales para establecer contacto y generar confianza con menores de edad. Posteriormente, les solicitaba contenido íntimo mediante herramientas de visualización única.

Sin embargo, de acuerdo con los investigadores, utilizaba un segundo dispositivo móvil para registrar esos contenidos y conservarlos, incluso después de que fueran eliminados automáticamente de las plataformas.



Los peritos forenses de la DIJIN identificaron al menos 45 archivos audiovisuales que, según la investigación, corresponden a representaciones reales de abuso sexual infantil. Las autoridades señalaron que estos hechos habrían sido registrados en Bogotá durante 2025.

Además, los investigadores han identificado hasta el momento la presunta captación de 11 menores de edad. Entre ellos hay dos víctimas extranjeras, de nacionalidad española y mexicana.

Publicidad

La información fue entregada por el director de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, quien señaló que la investigación permitió establecer la manera en que el señalado utilizaba su presencia en plataformas digitales para acercarse a menores.

Alias ‘Negritoon’ fue presentado de manera virtual ante un juez de control de garantías y, posteriormente, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de pornografía con persona menor de 18 años y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años.