Recuperan mirador La Paz en Bogotá tras desmonte de cambuches y retiro de residuos.

En un operativo que se extendió por más de ocho horas, las autoridades en Bogotá recuperaron el mirador La Paz, en los Cerros Orientales, donde desmontaron 18 cambuches y retiraron cerca de 56 toneladas de residuos acumulados en esta zona de reserva ambiental.

La intervención se realizó en inmediaciones del CAI Monserrate, sobre la Avenida Circunvalar, en un predio de aproximadamente cinco hectáreas administrado por la CAR Cundinamarca. Según el Distrito, este espacio venía siendo ocupado de manera ilegal por habitantes de calle, quienes lo utilizaban para pernoctar, instalar estructuras improvisadas, reciclar, expender estupefacientes y, en algunos casos, como escondite de delincuentes.

Desmonte de cambuches en los Cerros Orientales. Suministrada.

Durante el operativo, liderado por la Secretaría de Seguridad y en articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría de Ambiente, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y otras entidades, se desmontaron las estructuras ocultas entre la vegetación y se recolectaron toneladas de residuos. Además, fueron halladas armas cortopunzantes, así como elementos como camas, textiles y billeteras.

Las autoridades también evidenciaron un alto riesgo ambiental, especialmente por la realización de fogatas en un ecosistema vulnerable, más aún en temporada de sequía. De acuerdo con el secretario de Seguridad, César Restrepo, “Una fogata puede poner en peligro toda la reserva de los cerros orientales (…) lo que identificamos es la necesidad de un trabajo coordinado de las autoridades ambientales y las autoridades de seguridad para negar el acceso a estas zonas”.



El mirador La Paz hace parte de la estructura ecológica principal de Bogotá y está dentro de los Cerros Orientales, un ecosistema de más de 13.200 hectáreas que cumple un papel clave en la conectividad ecológica y el sistema hídrico de la ciudad, donde nacen ríos como el Fucha, San Francisco y Torca.

Recuperación del mirador La Paz, en los Cerros Orientales. Suministrada.

Tras esta intervención, el Distrito señaló que el desmonte de los cambuches es solo el primer paso. Ahora, el reto será evitar nuevas ocupaciones, fortalecer los controles de acceso, avanzar en la restauración del terreno y garantizar la preservación de este patrimonio natural.

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En este proceso también participaron entidades como la Secretaría de Integración Social, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, la Alcaldía Local de Santa Fe y Migración Colombia.