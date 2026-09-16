Pilas, este mensaje sobre comparendos que llega al celular sería una estafa: "No abra el enlace"

Un mensaje de texto que aparenta provenir de la Secretaría de Movilidad está circulando con una advertencia sobre un supuesto cobro jurídico por comparendos y la posibilidad de un embargo. No obstante, detrás de este tipo de comunicaciones puede existir un intento de estafa para llevar a las personas a páginas fraudulentas y obtener sus datos e incluso su dinero.

De acuerdo con la entidad, la alerta cobra relevancia porque los delincuentes usan elementos que buscan generar preocupación y hacer que la víctima actúe rápidamente, como amenazas de embargo y supuestos descuentos que estarían disponibles únicamente durante unas horas.

El mensaje que está llegando a celulares y señales de alerta

En la comunicación que aparece en la alerta se observa un supuesto mensaje de texto de la Secretaría de Movilidad en el que se afirma que la persona se encuentra en una “fase de cobro jurídico” por comparendos y que podría enfrentar un embargo de bienes.



El mensaje también ofrece un supuesto descuento del 50 % si se hace el pago de inmediato e incluye un enlace para acceder al supuesto proceso de pago.

Frente a esto, la Secretaría Distrital de Movilidad indicó que ese enlace no hace parte de sus canales oficiales. La recomendación es no abrirlo, no realizar ningún pago desde allí y no entregar información personal, bancaria o de tarjetas.

Publicidad

Este tipo de engaño es conocido como smishing, una modalidad en la que los delincuentes usan mensajes de texto para dirigir a las víctimas hacia páginas fraudulentas con el objetivo de obtener información sensible o dinero.

La Secretaría de Seguridad ya había advertido en abril sobre mensajes prácticamente similares, en los que se utilizaban supuestos cobros jurídicos, embargos y descuentos para presionar a las personas.

Mensaje de texto falso.

¿Cómo consultar si realmente tiene un comparendo?

Publicidad

Si una persona tiene dudas sobre la existencia de una multa, debe evitar usar el enlace recibido por mensaje de texto y entrar directamente al sitio oficial de la Secretaría de Movilidad.

En el portal oficial se puede consultar el estado de los comparendos usando los datos correspondientes del ciudadano o del vehículo. La Alcaldía también ha reiterado que la ciudadanía debe utilizar únicamente los canales oficiales para consultar y pagar estas obligaciones.

Además, la Secretaría de Movilidad ha señalado que los comparendos no se notifican mediante simples mensajes de texto o correos electrónicos como mecanismo para informar la imposición de una infracción. En el caso de los fotocomparendos, existen procedimientos de notificación establecidos y relacionados con la información registrada en el RUNT.

¿Qué hacer si recibió el mensaje?

La recomendación principal es no hacer clic en el enlace. Tampoco se deben proporcionar números de tarjetas, claves, datos bancarios, documentos de identidad u otra información personal.

Si ya ingresó al enlace o suministró información, es importante tomar medidas de seguridad y reportar el caso ante las autoridades correspondientes. La Secretaría de Seguridad ha recomendado reportar este tipo de situaciones a través del CAI Virtual y otros canales oficiales.

