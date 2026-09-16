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Manifestaciones Hoy en Bogotá bloquean vías en Kennedy: rutas de TransMilenio están afectadas

TransMilenio indicó a los usuarios planificar sus trayectos con anticipación consultar los canales oficiales para eventuales desvíos.

manifestaciones en bogotá (3).jpg
Manifestaciones en Bogotá.
Foto: tomada de redes.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Durante la tarde de este miércoles, se registraron contratiempos en la movilidad de la localidad de Kennedy debido a un grupo de manifestantes, según información de TransMilenio.

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El reporte inicial, presentado hacia las 4:11 p. m., dio cuenta de un bloqueo en la intersección de la Calle 6 C con Carrera 93 B, lo que comenzó a generar demoras en los servicios del componente TransMiZonal.

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Con el paso de los minutos, la movilización continuó desplazándose. Sobre las 4:58 p.m., las autoridades reportaron que el grupo de manifestantes avanzaba a lo largo de la Avenida Tintal en sentido norte - sur, manteniendo la afectación en las rutas que transitan por la zona.

Hacia las 5:26 p.m. se confirmó que el desplazamiento sobre la Avenida Tintal persiste, dejando como saldo el impacto directo en la operación de las rutas del SITP: F404, H209, G587, G542 y G535.
Por lo cual, TransMilenio indicó a los usuarios del sector planificar sus trayectos con anticipación y consultar los canales oficiales para eventuales desvíos.

Siga el minuto a minuto de las manifestaciones en Bogotá:

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Sobre las 5:51 p. m., las autoridades informaron que los manifestantes se establecieron en un plantón a la altura de la Carrera 87 con Calle 5a, en la localidad de Kennedy. Debido a esta concentración, los servicios zonales del sector continúan aplicando desvíos para mitigar las demoras.

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Las rutas del SITP afectadas siguen siendo: F404, H209, G587, G542 y G535.

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