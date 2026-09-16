Aparece Alana Sofía Castañeda en el sur de Bogotá tras varios días desaparecida

Este miércoles 16 de septiembre, el colegio Argelia informó que Alana Sofía Castañeda Chávez apareció, después de varios días sin conocer su paradero. La institución comunicó la noticia a padres, madres, acudientes, estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó posteriormente que la joven, de 14 años, fue encontrada en un parque de la localidad de Usme, en el sur de la capital, y que se encuentra sin afectaciones a su integridad.

¿Dónde apareció Alana Sofía Castañeda?

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Seguridad, Alana Sofía fue ubicada en un parque de Usme gracias a la investigación adelantada por el CTI de la Fiscalía, seccional Bogotá, en el marco de la Alerta Rosa.



La entidad señaló que las autoridades continuarán con los procedimientos correspondientes relacionados con el caso.

Por su parte, el colegio Argelia agradeció a las familias, estudiantes, docentes, colaboradores y personas que durante estos días compartieron información y acompañaron la búsqueda de la adolescente.

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Alana Sofía Castañeda Chávez, fue encontrada sin afectaciones a su integridad, en un parque de la localidad de Usme.



La rápida investigación del CTI, seccional Bogotá de @FiscaliaCol, en el marco de la #AlertaRosa permitió ubicarla.



Ante un caso de desaparición reporte de… pic.twitter.com/EgHO2u0bLF — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 16, 2026

¿Cuándo desapareció Alana Sofía?

La joven había sido reportada como desaparecida el sábado 12 de septiembre, después de que fuera vista en el barrio Clarelandia, en la localidad de Bosa.

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Su mamá, Katherine Chávez, contó que la adolescente estaba corriendo alrededor de un parque y que, durante un descuido, salió caminando. Una cámara de seguridad habría registrado ese momento.

La desaparición llevó a que durante la noche del martes 15 de septiembre se realizara un plantón para pedir que las autoridades avanzaran en la búsqueda.

La aparición de Alana Sofía se conoció un día después de que también fuera encontrado Josephe Santiago Santamaría Jiménez, de 15 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el 10 de septiembre.

La joven de 14 años fue ubicada este miércoles en el sur de Bogotá y, según las autoridades, está sin afectaciones.

Además, el lunes 14 de septiembre, Angie Jimena Arévalo regresó a su casa por sus propios medios.

El colegio Argelia señaló que ahora comenzará una etapa de acompañamiento junto con la familia y las entidades correspondientes.