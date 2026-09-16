Dos mujeres pretendían viajar con 11 kilos de droga bajo la falda, fueron capturadas en El Dorado.

Lo que parecía ser un tránsito normal por el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, terminó en una captura. Dos mujeres de nacionalidad venezolana fueron requeridas por la Policía luego de que los uniformados detectaran una actitud sospechosa en una zona pública de la terminal. Durante el registro, las autoridades descubrieron que llevaban ocultos y adheridos a sus cuerpos 17 paquetes envueltos en vinipel con más de 11 kilos de droga.

Las dos mujeres se encontraban en una zona pública del Aeropuerto El Dorado cuando fueron abordadas por uniformados de la estación de Policía Aeropuerto. De acuerdo con la información entregada por la Policía, el comportamiento de las dos mujeres generó sospechas, por lo que fueron trasladadas a una zona segura para realizar el procedimiento de registro e identificación.

Dos mujeres venezolanas fueron capturadas en flagrancia en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, cuando presuntamente intentaban transportar más de 11 kilos de droga hacia Cali. Según la Policía, las mujeres fueron detectadas en actitud sospechosa por uniformados de la estación de… pic.twitter.com/AaFM3yo5Of — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 16, 2026

Durante la inspección, los policías encontraron 17 paquetes envueltos en vinipel que estaban pegados a sus cuerpos. Luego de verificar el contenido, las autoridades determinaron que se trataba de sustancias que, por sus características, correspondían a marihuana y clorhidrato de cocaína.

El mayor Jhonatan Quintero explicó que este procedimiento permitió establecer la cantidad de sustancias que las mujeres pretendían trasladar: “En el análisis del peso se puede determinar que aproximadamente llevaban consigo 7 kilos de marihuana y 4 kilos de clorhidrato de cocaína. Es importante resaltar que estas personas pretendían llevar esta sustancia hacia la ciudad de Cali”.



Las dos mujeres venezolanas fueron capturadas por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Posteriormente, fueron dejadas, junto con la droga incautada, a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

La Policía también informó que este no es el único procedimiento de este tipo registrado durante el mes. De acuerdo con el mayor Jhonatan Quintero, en lo corrido del año, la estación de Policía Aeropuerto ha incautado cerca de 400 kilos de marihuana y de 280 kilos de clorhidrato de cocaína.