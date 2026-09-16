En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Avioneta accidentada en Chocó
Descertificación en lucha antidrogas
Ecopetrol
Niña en Ciudad Bolívar
James Rodríguez

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturan a presunto asesino tras una riña con su expareja en Kennedy

Capturan a presunto asesino tras una riña con su expareja en Kennedy

La víctima recibió una herida en el cuello con arma cortopunzante durante una riña ocurrida en un conjunto residencial del barrio Las Margaritas. El señalado responsable intentó escapar por los tejados.

Capturan a presunto asesino tras una riña con su expareja en Kennedy.
Capturan a presunto asesino tras una riña con su expareja en Kennedy. Suministrada.
Por: Juanita Troncoso
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Las autoridades capturaron a un hombre que presuntamente asesinó a su expareja durante la noche del martes 15 de septiembre en el barrio Las Margaritas, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La mujer habría intervenido cuando su hija era agredida por quien sería su expareja sentimental. En medio de la confrontación, la madre recibió una herida con un arma cortopunzante en la zona del cuello.

Últimas noticias

empleo en tiendas ara.jpg
Bogotá

Tiendas Ara busca trabajadores en Bogotá: hay más de 100 vacantes disponibles

Perro enfrenta a ladrón y frustra atraco a su dueño en Bogotá.
Bogotá

Perro se enfrenta a los ladrones y evita que atracaran a su dueño en Bogotá

“Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una mujer sin signos vitales, quien presentaba una lesión visible en el cuello, al parecer ocasionada con un arma cortopunzante”, afirmó el teniente coronel Nilson Figueroa, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá.

La situación fue reportada a la Policía por los habitantes del conjunto residencial, quienes escucharon los gritos y alertaron sobre una posible riña al interior de una vivienda.

De acuerdo con las autoridades, la gravedad de la herida habría impedido que la víctima fuera trasladada a un centro asistencial y murió dentro de la vivienda donde ocurrió la agresión.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Después de la agresión, el presunto homicida habría intentado escapar. “De acuerdo con la información suministrada por los familiares y testigos, el presunto agresor habría huido hacia los tejados de la vivienda”, aseguró el teniente coronel Figueroa.

Publicidad

Los uniformados iniciaron la persecución, logrando ubicarlo y capturarlo. El hombre quedó a disposición de las autoridades mientras avanza el proceso correspondiente.

Investigadores de la Sijín también llegaron al sector para adelantar la recolección de elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido. Entre las labores realizadas está la revisión de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios de familiares y habitantes del conjunto.

Relacionados

Asesinatos

Publicidad

Publicidad

Publicidad