Capturan a presunto asesino tras una riña con su expareja en Kennedy.

Las autoridades capturaron a un hombre que presuntamente asesinó a su expareja durante la noche del martes 15 de septiembre en el barrio Las Margaritas, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá.

La mujer habría intervenido cuando su hija era agredida por quien sería su expareja sentimental. En medio de la confrontación, la madre recibió una herida con un arma cortopunzante en la zona del cuello.

“Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una mujer sin signos vitales, quien presentaba una lesión visible en el cuello, al parecer ocasionada con un arma cortopunzante”, afirmó el teniente coronel Nilson Figueroa, oficial de Guarnición de la Policía de Bogotá.

La situación fue reportada a la Policía por los habitantes del conjunto residencial, quienes escucharon los gritos y alertaron sobre una posible riña al interior de una vivienda.



De acuerdo con las autoridades, la gravedad de la herida habría impedido que la víctima fuera trasladada a un centro asistencial y murió dentro de la vivienda donde ocurrió la agresión.

Después de la agresión, el presunto homicida habría intentado escapar. “De acuerdo con la información suministrada por los familiares y testigos, el presunto agresor habría huido hacia los tejados de la vivienda”, aseguró el teniente coronel Figueroa.

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Los uniformados iniciaron la persecución, logrando ubicarlo y capturarlo. El hombre quedó a disposición de las autoridades mientras avanza el proceso correspondiente.

Investigadores de la Sijín también llegaron al sector para adelantar la recolección de elementos que puedan contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido. Entre las labores realizadas está la revisión de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios de familiares y habitantes del conjunto.