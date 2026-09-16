Tiendas Ara busca trabajadores en Bogotá: hay más de 100 vacantes disponibles

Buscar empleo puede ser un proceso difícil y estresante, especialmente para las personas que aún no tienen experiencia laboral. En este contexto, las oportunidades dirigidas a quienes poseen título de bachiller y desean ingresar nuevamente o por primera vez al mercado laboral adquieren especial relevancia.

En Bogotá, Tiendas Ara, empresa perteneciente a Jerónimo Martins Colombia S.A.S., abrió una convocatoria para incorporar nuevo personal, con más de 100 vacantes disponibles.

La oferta está dirigida principalmente a personas que viven en las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero y sectores cercanos, y contempla cargos para trabajar directamente en las tiendas Ara.

Estos son los cargos, salarios y fecha de la convocatoria

De acuerdo con la información de la convocatoria, Tiendas Ara busca 100 operadores(as) de tienda y 20 supervisores(as) junior de tienda, para un total de 120 vacantes disponibles.

Para los cargos se solicita como formación mínima ser bachiller y los contratos serán a término indefinido.

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Los operadores de tienda pueden postularse con o sin experiencia. Entre las labores que realizarían están el surtido de productos, manejo de caja, atención al cliente, impulso de productos, horneo de panadería y pollo, inventarios, trabajo en bodega, limpieza y organización de la tienda.

En el caso de los supervisores junior de tienda, se solicita contar con al menos seis meses de experiencia en labores relacionadas. El cargo incluye funciones como atención al cliente, manejo de dinero y ventas, control de inventarios, seguimiento de indicadores, programación de turnos y liderazgo de equipos.

¿Cuánto pagan para las vacantes de Tiendas Ara?

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La convocatoria establece los siguientes salarios:



Operador(a) de tienda: el salario mínimo $1.750.905, más auxilio de alimentación y prestaciones de ley.

$1.750.905, más auxilio de alimentación y prestaciones de ley. Supervisor(a) junior de tienda: entre $2.036.000 y $2.510.095, más auxilio de alimentación y prestaciones de ley.

¿Cuándo y dónde será la convocatoria?

Las personas interesadas podrán acudir el próximo viernes 18 de septiembre, entre las 8:00 a. m. y las 12:30 p. m.

La jornada laboral se llevará a cabo en el CDC Servitá – Simón Bolívar, ubicado en la calle 165 #7-38, en Usaquén.

La convocatoria señala que está dirigida especialmente a personas que vivan en las localidades de Usaquén, Suba, Chapinero y zonas aledañas.

Quienes quieran asistir a la jornada laboral deberán hacer previamente la confirmación de asistencia a través del formulario indicado en la convocatoria.