Perro se enfrenta a los ladrones y evita que atracaran a su dueño en Bogotá

Un recorrido aparentemente cotidiano por las calles del barrio Primero de Mayo, en la localidad de San Cristóbal en el sur de Bogotá, terminó en un intento de robo que quedó registrado por una cámara de seguridad.

En las imágenes se observa inicialmente a un hombre caminando por el andén junto a su perro. Su mascota avanzaba algunos metros por delante de su dueño mientras ambos se desplazaban por la zona. Sin embargo, la situación cambió cuando una motocicleta con dos ocupantes se acercó al peatón. El el presunto ladrón descendió del vehículo y caminó rápidamente hacia el ciudadano.

En la grabación se observa al delincuente al parecer con un cuchillo que utilizó para intimidar al peatón con el propósito de quitarle su teléfono celular. Mientras tanto, el segundo delincuente permanecía en la motocicleta.

El ciudadano quedó frente al asaltante mientras se desarrollaba el intento de atraco. Sin embargo, la situación tomó un rumbo inesperado segundos después.



¿Cómo reaccionó el perro ante el ladrón?

Su mascota, que se había adelantado por el andén, regresó corriendo hacia su dueño al advertir lo que estaba ocurriendo. La grabación muestra cómo el perro se abalanzó contra el delincuente que llevaba casco y comenzó a enfrentarlo. La reacción tomó por sorpresa al malhechor que intentaba cometer el robo y lo obligó a retroceder.

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En la grabación se logra apreciar que el perro habría alcanzado a morder a uno de los ladrones, mientras el sujeto intentaba alejarse del animal. La intervención del perro hizo que el intento de atraco no continuara como aparentemente estaba previsto. Como consecuencia de la reacción del perro, el delincuente terminó corriendo hacia la motocicleta para escapar del lugar.

¿Qué pasó con los delincuentes después del ataque?

Luego de que el perro interviniera, el ladrón que había descendido de la motocicleta regresó al vehículo y volvió a subir. En ese moneto, junto a su cómplice emprendieron la huida.

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En los últimos momentos de la grabación, el ciudadano aparece en el suelo acompañado por su perro, mientras los dos sujetos se alejan en la motocicleta.