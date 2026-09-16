Capturan a hombre señalado de matar a su propia madre en Kennedy, Bogotá: huyó por los tejados

Un hombre fue capturado en Kennedy, Bogotá, señalado por la Policía como presunto responsable de la muerte de una mujer, quien sería su propia madre, después de una riña registrada dentro de un conjunto residencial ubicado en el suroccidente de la capital.

El caso ocurrió en una zona residencial cercana al Portal de las Américas, donde los vecinos alertaron a las autoridades luego de escuchar una fuerte discusión y varios gritos provenientes de una vivienda.

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Bogotá, cuando los uniformados llegaron encontraron a una mujer sin signos vitales y con una lesión visible en el cuello, que habría sido causada con un arma cortopunzante.

Según el reporte policial, la situación comenzó con una riña al interior del conjunto residencial. Los familiares y testigos que se encontraban en el lugar entregaron información a los uniformados sobre lo ocurrido.



La víctima fue encontrada dentro de la vivienda, mientras que el hombre señalado como presunto agresor habría escapado del inmueble inmediatamente después de la agresión. La huida se produjo por los tejados de las viviendas, de acuerdo con la información suministrada por la Policía.

El teniente coronel Nilson Hernán Figueroa, oficial de inspección de la Policía de Bogotá, explicó que los uniformados recibieron el llamado de la ciudadanía y acudieron al lugar para verificar la situación.

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“Al llegar al lugar, los uniformados encontraron una mujer sin signos vitales quien presentaba una lesión visible en el cuello, al parecer ocasionada con un arma cortopunzante”, señaló el oficial.

Tras conocer que el presunto agresor había escapado hacia los tejados, los uniformados desplegaron una reacción para intentar ubicarlo. La Policía informó que la búsqueda permitió localizar y capturar al hombre señalado como presunto responsable de los hechos.

La captura se produjo poco después de que los vecinos alertaran a las autoridades sobre la situación registrada dentro del conjunto residencial. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y permanece en la URI de Kennedy mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

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Personal de criminalística realizó la inspección del lugar donde fue encontrada la mujer y comenzó la recopilación de elementos que permitan establecer las circunstancias exactas en las que ocurrió la muerte.

La Policía indicó que se adelantan las investigaciones para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda antes de la agresión y establecer las circunstancias del caso.