Lo que se sabe del hallazgo de menor en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá

En la tarde de ayer, autoridades y miembros de la comunidad reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una niña, de aproximadamente 8 a 10 años de edad, en el barrio JJ Rondón de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. El cadáver de la menor fue ubicado dentro de conductos e infraestructura hídrica por otros niños que ingresaron a jugar a la zona.

Policías del CAI San Francisco acudieron al sitio, y la inspección técnica al cuerpo fue asumida por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses realiza las pruebas científicas correspondientes para establecer la identidad de la víctima y determinar si se trató de una muerte violenta.

Levantamiento de cadáver // Foto: AFP, imagen de referencia AFP imagen de referencia

Frente a especulaciones sobre si el cuerpo correspondería a una menor reportada como desaparecida a inicios de semana en el municipio vecino de Mosquera, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, solicitó prudencia a la ciudadanía y rechazó apresurar conclusiones.

"No, no hay que hacer esas conexiones me parece que es irresponsable hacer conexiones entre casos. De hecho, en la información preliminar que nos da el CTI y la policía, no tiene que ver con ningún caso de desaparición", enfatizó el funcionario, aclarando que la menor fue encontrada de forma casual y no como resultado de un operativo de búsqueda específico.



Sobre versiones preliminares respecto a un posible abuso o lesiones específicas, Restrepo añadió: "No, yo creo que eso hay que esperar el reporte de la necropsia".

Balance de la Alcaldía: reducción de casos y el impacto de la Alerta Rosa

El suceso coincidió con la discusión adelantada en el Concejo de Bogotá sobre la situación de menores de edad reportados como desaparecidos. De acuerdo con el balance presentado por el secretario Restrepo, en la última década la capital ha registrado una tendencia a la baja en estos reportes: mientras que en el año 2016 se contabilizaron 1.600 casos, en el año 2025 la cifra descendió a 816, reflejando una disminución del 50%.

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En lo corrido de este año se registran 611 casos, de los cuales el 69% ya han retornado a sus hogares y un 29% corresponden a jóvenes localizados o sobre los que se tiene información, aunque no han manifestado la voluntad de regresar o están bajo procesos de protección de derechos.

Actualmente, el Distrito mantiene 20 casos activos de menores en búsqueda. A propósito de los rumores difundidos en redes sociales que afirman la existencia de una "ola de desapariciones" en la ciudad, la Secretaría de Seguridad explicó que el fenómeno obedece al incremento en la difusión pública de alertas tras la entrada en vigor de la Ley 2326 de 2023 (Alerta Rosa).

Diligencia de levantamiento de cadáver, referencia Foto: AFP.

"Esa ley que se demoró hasta el 2025 en ser reglamentada hace un mes y medio se volvió efectiva y entonces la información pública sobre casos de desaparición aumentó", sostuvo Restrepo, agregando que esto beneficia la colaboración ciudadana: "Entre más información disponible de personas que están desaparecidas, la ciudadanía se va a involucral más en contribuir con información para la identificación de esas personas".

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Factores de ausencia y llamado a la prevención

El secretario precisó que en más del 75% de los casos analizados y cerrados por las autoridades, las ausencias corresponden a decisiones voluntarias de los menores motivadas por dinámicas familiares o sociales, sin la intervención o constreñimiento de criminales. Como ejemplo, citó la reciente localización en el centro de Bogotá de Josep Santiago Santa María, un joven de 15 años cuyo reporte había generado movilizaciones: "No había participación de un tercero... y el proceso de restitución de derechos se activa una vez fue identificado por el CTI de la Fiscalía".

Finalmente, Restrepo insistió en que el flujo de información no debe traducirse en pánico infundado: "Lo que debemos es ser cuidadosos en cómo interpretamos esa información y cómo nos la convertimos en factor de atemorización o terror. Y ahí es donde está el problema". El funcionario concluyó haciendo un llamado a fortalecer el diálogo y la comunicación al interior de las familias para mitigar los riesgos a los que se exponen los menores al alejarse de sus hogares.

Escuche aquí la entrevista: