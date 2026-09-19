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Gaula captura a dos sujetos señalados de extorsionar y quemar locales en Soledad

Los capturados, entre ellos un menor de edad, al parecer hacen parte de la banda delincuencial de Los Pepes, informó la Policía.

Extorsionistas en 7 de Abril, Barranquilla
En videos de cámaras de seguridad se ve a los presuntos extorsionistas incendiando fachadas para amedrantar a sus víctimas.
Captura de video de la Policía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

El Gaula de la Policía capturó a dos presuntos miembros de Los Pepes, uno de ellos menor de edad, después de recibir dinero producto de una extorsión. Los capturados, al parecer están relacionados con ataques a locales comerciales a los que les quemaban las fachadas y hacían disparos como mecanismo de presión.

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El reporte de la Policía indica que la detención se dio cuando los dos sujetos intentaban escapar con dinero producto de exigencias extorsivas realizadas a un comerciante, en el barrio 7 de Abril, en el suroccidente de Barranquilla.

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Como quedó registrado en cámaras de video, los capturados, uno de ellos identificado como Eduardo Bernal Villalobos, y el otro un menor de edad, al parecer, quemaban fachadas de locales comerciales para intimidar a sus víctimas.

El coronel Miguel Fernando Sastoque Segura, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que este resultado hace parte de las estrategias implementadas para contrarrestar de manera contundente las diferentes manifestaciones del delito.

El Plan Cazador es una estrategia focalizada, estratégica y planeada para atacar de manera contundente este tipo de hechos, identificar a los presuntos responsables y ponerlos a disposición de la autoridad competente. Continuaremos desarrollando acciones operativas e investigativas para afectar las estructuras criminales dedicadas a la extorsión

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Agregó el coronel Sastoque que este operativo permitió esclarecer, de manera preliminar, al menos seis casos de extorsión ocurridos en este sector de la ciudad.

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Durante el procedimiento fue incautado un teléfono celular, que será sometido a los respectivos análisis técnicos con el propósito de establecer si contiene información relacionada con otros hechos de extorsión, así como un millón de pesos en efectivo, al parecer producto de la exigencia extorsiva a un comerciante.

La Policía Nacional invitó a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho relacionado con extorsión a través de la línea 165 del Gaula o la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva.

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