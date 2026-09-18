Gobierno ordena traslado de Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes, hacia Santander

El Gobierno nacional sigue autorizando traslados en las diferentes cárceles del país, con miras a reducir delitos como la extorsión, y en esta ocasión fue incluido entre esos reclusos Digno Jose Palomino Rodríguez, quien es señalado por las autoridades como el presunto cabecilla de la banda criminal Los Pepes, que tiene injerencia en todo el Atlántico.

Palomino estaba privado de la libertad en la cárcel Picaleña, en Ibagué, pero el pasado 10 de septiembre llegó una carta hasta esta penitenciaría, autorizada por el Director Nacional del Inpec, el coronel Daniel Gutiérrez, en la que se informaba su envío hacia el penal de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander.

La medida fue destacada inicialmente por los comerciantes en el Atlántico, siendo estos las víctimas más usuales de las estructuras delincuenciales. Orlando Jimenez, director de Undeco en el departamento, apunta que dichos movimientos les generan tranquilidad.

“Hemos padecido el flagelo de la extorsión en los últimos 8 años. Es una zozobra y angustia la que viven los comerciantes por las visitas, panfletos, intimidaciones con disparos a los negocios o intento de incinerar los mismos, Ojalá que cese la horrible noche y se pueda volver a lo que éramos”, indicó.



En ese nuevo lugar no estará solo, pues también fue solicitado el traslado de Aldair Enrique Montenegro Mejía, alias ‘Gomelo’, otro de los presuntos líderes de la banda Los Pepes y con quien hace unas semanas envió una carta al presidente Abelardo De La Espriella manifestando su voluntad de someterse a la justicia.

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En esa carta hablaban de un supuesto abandono de la violencia, junto con un cese al fuego y compromiso de las víctimas, pero 15 días después aún no reciben una respuesta del Gobierno Nacional.

Entre tanto, expertos en seguridad como Alejandro Blanco califican esas intenciones como fallidas:

“Se ha endurecido el tratamiento, particularmente con algunos cabecillas que están privados de la libertad y que tienen como origen el Caribe colombiano. Esto, básicamente, bajo el entendido de que muchos de ellos siguen delinquiendo desde las cárceles. La decisión es coherente con lo que el presidente Abelardo De La Espriella ha venido proponiendo desde su campaña”.

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Ahora mismo, Digno Palomino y Aldair Enrique Montenegro se encuentran en la cárcel La Picota, en Bogotá, a la espera de los últimos trámites para su traslado hacia Santander. Recordemos que, esta semana, también fueron ordenados traslados en Valle del Cauca.