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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Condenan a extrabajador de Puro Pollo por desfalco de $600 millones: ocho años de cárcel

Condenan a extrabajador de Puro Pollo por desfalco de $600 millones: ocho años de cárcel

El procedimiento lo lideró el CTI de la Fiscalía y, de acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017.

Víctor Rafael Acosta Bocanegra, condenado por desfalco a Puro Pollo.
Víctor Rafael Acosta Bocanegra, condenado por desfalco a Puro Pollo.
Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

En Soledad fue capturado Víctor Rafael Acosta Bocanegra, de 39 años, quien era requerido por la justicia para cumplir una condena por el delito de hurto calificado en circunstancias de agravación punitiva.

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El procedimiento lo lideró el CTI de la Fiscalía y, de acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron entre 2015 y 2017, cuando Acosta Bocanegra se desempeñaba como pagador de la empresa Puro Pollo.

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Según el expediente, al parecer, aprovechó su acceso al manejo de los recursos de la compañía para realizar autoconsignaciones y transferencias de dinero hacia cuentas bancarias de Davivienda y BBVA, utilizando nombres de terceras personas y registrando su propio número de cédula.

Le puede interesar: El ‘hackeo’ que terminó en desfalco de $6.500 millones a empresas de telecomunicaciones

Esta modalidad habría generado una afectación patrimonial superior a los 600 millones de pesos.

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Un juez lo declaró culpable y le impuso una condena de ocho años y cinco meses de cárcel, además de la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término.

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Otro caso 

En el marco del Plan Cazador, la Policía Metropolitana capturó en el barrio Santo Domingo a alias ‘El Cocorra’, de 28 años, quien presuntamente estaría vinculado al grupo delincuencial ‘Los Pepes’.

Durante el allanamiento fueron incautadas más de 130 dosis de sustancias estupefacientes, entre base de coca y marihuana, además de dinero en efectivo que, de acuerdo con las investigaciones, estaría relacionado con esta actividad criminal.

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Al parecer, alias ‘El Cocorra’ cumpliría funciones relacionadas con la distribución de estupefacientes. Por eso, ya fue puesto a disposición de las autoridades competentes, junto con la droga incautada.

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