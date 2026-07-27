Capturaron a tres hombres que cometieron hurto por más de $9 millones en occidente de Medellín

Las autoridades capturaron en flagrancia de tres hombres por los delitos de hurto calificado y agravado, así como fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

La acción policial se produjo luego de una denuncia realizada por la ciudadanía a través de redes sociales, en la que se alertó sobre un hurto cometido en el barrio Calasanz.

El brigadier general, Henry Yesid Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, explicó que dos hombre que se movilizaban en motocicleta despojaron de sus pertenencias a las víctimas, avaluadas en más de $9 millones.

“Gracias al circuito cerrado de televisión, a toda la tecnología que tiene la ciudad de Medellín, capturamos a esos tres delincuentes. Van a responder por hurto calificado y agravado. Y también hemos identificado que esos tres delincuentes ya habían cometido cinco hurtos en la comuna 11 de Laureles”, señaló el comandante de la policía metropolitana.



De inmediato, se desplegó un plan candado que, en articulación con los visualizadores del sistema de cámaras y las patrullas de vigilancia, permitió establecer que, tras cometer el hecho delictivo, uno de los presuntos responsables descendió de la motocicleta y abordó un automóvil con el propósito de evadir los controles policiales.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, explicó que gracias a la oportuna reacción de los uniformados, se materializó la captura en flagrancia de los tres hombres implicados.

“Gracias al apoyo de las cámaras de vigilancia y seguridad de última generación y luego de una persecución, este vehículo fue ubicado. Estos sujetos iban para la madriguera a esconderse y fueron capturados”, recalcó el funcionario.

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Asimismo, fue inmovilizado el vehículo utilizado como elemento eficaz para la comisión del delito, el cual registra relación con cinco hechos de hurto ocurridos en diferentes sectores de la ciudad, información que será objeto de verificación dentro de las investigaciones.