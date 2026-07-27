Dos mujeres fueron asesinadas en Medellín: Ya van 15 homicidios en 2026

Fin de semana doloroso para las mujeres en Medellín: dos murieron en hechos que son investigados como presuntos feminicidios en la ciudad. En uno de los casos, la mujer luchó por su vida 10 días en una UCI tres tener graves quemaduras en su cuerpo.

El caso más reciente corresponde a la muerte de Priscilla Barrientos Londoño, de 28 años, quien falleció en el Hospital San Vicente Fundación diez días después de haber sufrido quemaduras en el 70 % de su cuerpo. Los hechos ocurrieron el 15 de julio en una vivienda del barrio Popular, comuna 1.

De acuerdo con el reporte judicial, la mujer se encontraba en la residencia junto a su compañero sentimental, identificado como Sebastián Molina, cuando ambos resultaron envueltos en llamas tras el incendio de un colchón. Mientras Priscilla sufrió lesiones que finalmente le ocasionaron la muerte, el hombre solo presentó quemaduras de segundo grado en ambos brazos y el abdomen.

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La inspección técnica al cadáver fue realizada por unidades judiciales, que también adelantaron la recolección de evidencias en el inmueble. Por ahora, las autoridades no descartan que se trate de un nuevo caso de feminicidio y una de las hipótesis que se analiza es que el ataque haya estado relacionado con presuntos celos del agresor hacia la víctima, aunque esa línea hace parte del proceso investigativo y aún no ha sido confirmada.

Otro caso

El segundo caso ocurrió en el barrio Limonar, del corregimiento San Antonio de Prado, donde fue asesinada María Fernanda López Castellanos, de 21 años. La joven falleció en la sala de su vivienda tras recibir seis impactos de bala, con heridas en la cabeza y en las manos, según el informe policial.

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Tras conocerse el caso, uniformados de la Policía Metropolitana llegaron al lugar y capturaron a Víctor Alfonso Taborda Taborda, de 41 años, pensionado del Ejército Nacional. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación junto con el arma de fuego y la munición incautadas, que serán sometidas a estudios balísticos.

Parte de la investigación es la versión de algunos testigos, quienes aseguran que la joven habría intentado defenderse con un cuchillo antes de recibir los disparos. No obstante, serán las autoridades las encargadas de verificar esa información. Además, se conoció que existían antecedentes de atención institucional relacionados con la pareja.

“Nosotros desde la Secretaría de las Mujeres, desde el momento en que supimos de este presunto feminicidio, estamos acompañando a la familia a través del mecanismo defensa técnica, con abogados y con psicólogas para que no haya impunidad en este caso. Acompañamos a su familia y red de apoyo y les damos un sentido pésame por esto que ocurrió”, dijo la secretaria de las Mujeres de Medellín, Valeria Molina.

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De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, en lo corrido de 2026 se han reportado 15 homicidios de mujeres en Medellín, de los cuales 10 han sido clasificados como feminicidios por la Comisión Primera del Consejo de Seguridad Pública para las Mujeres. Para la misma fecha de 2025 se habían registrado 20 homicidios de mujeres, de los cuales 14 fueron clasificados como presuntos feminicidios.

La entidad recordó que las mujeres en riesgo o quienes conozcan un caso de violencia pueden comunicarse con la Línea 123 Agencia Mujer para recibir orientación y activar las rutas de protección disponibles.