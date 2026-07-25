Alerta por feminicidios en Colombia: piden fortalecer búsqueda y protección de mujeres desaparecidas

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades para fortalecer las acciones de prevención, búsqueda, protección e investigación frente a varios casos de violencia extrema contra las mujeres registrados en los últimos días en diferentes regiones del país.

La entidad se refirió a los asesinatos de María Camila Potosí, en Cali, Valle del Cauca; María Alejandra Castaño, en Líbano, Tolima; Herianny Montilla, una adolescente de 16 años, en Barranquilla, Atlántico, y Yasleidis Martínez, en Valledupar, Cesar.

Uno de los casos que genera mayor preocupación es el de María Camila Potosí, de 21 años, quien tenía ocho meses de embarazo cuando fue reportada como desaparecida y posteriormente asesinada. La Defensoría pidió a la Fiscalía y a las demás autoridades competentes avanzar de manera inmediata en la búsqueda de la bebé que esperaba la joven, cuyo paradero aún no ha sido establecido.

👉🏽 Las violencias basadas en género son un asunto que no puede postergarse más.



Cada caso de violencia intrafamiliar, delito sexual, feminicidio, explotación o trata es una vida que el Estado tiene el deber de proteger.



🧵👇🏼 pic.twitter.com/1likKbXEdP — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) July 25, 2026

El organismo señaló que, además de esclarecer el crimen, las autoridades deben revisar la oportunidad y la articulación de las acciones desplegadas desde el momento en que se reportó la desaparición de María Camila. También pidió que se mantengan abiertas todas las hipótesis de investigación y que se garanticen los derechos de la familia.



Frente al asesinato de Herianny Montilla, la Defensoría reclamó una investigación que permita establecer los móviles y las circunstancias del crimen, teniendo en cuenta que se trataba de una adolescente de 16 años. La entidad recomendó reconstruir no solo el momento de la muerte, sino también los contextos, relaciones, antecedentes de violencia y posibles factores de riesgo que pudieron anteceder el homicidio.

La Defensoría recordó que el feminicidio, en muchos casos, está precedido por comportamientos como el control, las amenazas, las agresiones y el aislamiento. Por eso, insistió en la necesidad de identificar e interrumpir las primeras señales de riesgo antes de que se produzcan daños irreparables.

#AlertaRosa | Danna Sofia Rodriguez de 16 años, se encuentra desaparecida desde el 22 de Julio, vista por ultima vez en la localidad de Kennedy. Si usted la ha visto o conoce su paradero, por favor comuníquese a la #Línea123 o al 3103011308. Trabajando juntos lograremos ubicarla. pic.twitter.com/cWTAMTo4UD — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 25, 2026

En ese sentido, la entidad advirtió que una respuesta temprana y efectiva frente a la desaparición de mujeres, niñas y adolescentes puede ser una herramienta fundamental para prevenir feminicidios, violencia sexual, trata de personas y otros delitos asociados a la violencia de género.

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La Defensoría también pidió establecer si las características de algunos de estos casos podrían tener relación con otras actividades delictivas, actores, redes o dinámicas criminales. Por ello, llamó a evitar que estos hechos sean explicados únicamente como episodios de “intolerancia”, conflictos de pareja o situaciones aisladas cuando existan elementos que permitan identificar patrones de violencia o posibles fenómenos de macrocriminalidad.

Entre sus solicitudes, el organismo pidió a la Fiscalía avanzar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad en las investigaciones para establecer responsabilidades individuales y comprender los contextos y factores de riesgo que rodearon cada caso.

Por su parte la secretaria distrital de la Mujer, Laura Tami, se sumó al llamado y aseguró que la ola de feminicidios que enluta al país exige una respuesta urgente y decidida.

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La ola de feminicidios que enluta al país exige una respuesta urgente y decidida.



Nos sumamos al llamado de la defensora del Pueblo, @MarnIris, para fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia que permitan salvar la vida de las mujeres.



Cada… https://t.co/xA160bPqcz — Laura Tami (@laura_tami) July 25, 2026

“Cada feminicidio es una tragedia que nunca debió ocurrir. Ninguna mujer debería ser asesinada por el hecho de ser mujer”, afirmó la funcionaria, quien respaldó el llamado de la defensora del Pueblo, Iris Marín, para reforzar las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia.

En Bogotá, además, las autoridades buscan a dos adolescentes de 16 años reportadas como desaparecidas. Se trata de Viviana Daniela Orozco, vista por última vez el 21 de julio, y Danna Sofía Rodríguez, quien desapareció el 22 de julio y fue vista por última vez en la localidad de Kennedy.

#AlertaRosa | Estamos buscando Viviana Daniela Orozco de 16 años, que fue vista por última vez el 21 de Julio en la ciudad de Bogotá. Si usted la ha visto o conoce su paradero, comuníquese de inmediato a la #Línea123 o al 3103011308. Trabajando juntos lograremos ubicarla. pic.twitter.com/kXPXBT9kJG — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) July 25, 2026

La Policía Metropolitana de Bogotá pidió que cualquier información sobre el paradero de las jóvenes sea comunicada de inmediato a la línea 123 o al número 310 301 1308.