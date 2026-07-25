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Varios heridos en Berlín por un atropello múltiple en la fiesta del Día del Orgullo LGTBI

El carro usado en el atropello fue encontrado por las autoridades vacío después de que quedara parado ante un árbol del Tiergarten, gran parque del centro de Berlín.

vehículo que embistió a una multitud cerca del desfile del Orgullo en Berlín.jpg
Vehículo embistió a una multitud cerca del desfile del Orgullo en Berlín.
Foto: captura de video en X, @GlobalNetw33.
Por: EFE
|
Actualizado: 25 de jul, 2026

Al menos una persona murió y otras 15 resultaron heridas este sábado durante la fiesta del Día del Orgullo LGBTI en un atropello múltiple con un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga tras dejar el carro que usó contra los participantes del evento celebrado en el centro de Berlín.

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"Sobre las 10:00 p. m. (hora local) un vehículo entró en el Tiergarten desde la Lennéstrasse hiriendo a varias personas. Contamos por ahora con quince heridos y una persona ha muerto", explicó un portavoz policial a los medios de comunicación en el lugar de los hechos.

El portavoz policial explicó que los agentes buscan a "un posible sospechoso" o "posibles sospechosos" responsables del atropello. No obstante, en un video que circula en redes se observa a un hombre capturado, autoridades indicaron que se trataría del presunto responsable del hecho.

Hay un amplio dispositivo policial desplegado en la zona empleada en esta jornada por miles de personas para celebrar el Día del Orgullo LGBTI, que fue suspendido antes de tiempo.

El carro utilizado en el atropello fue encontrado por las autoridades, vacío, después de que quedara parado ante un árbol del Tiergarten, gran parque del centro de Berlín que este sábado era escenario del fin de la fiesta del Día del Orgullo LGBTI, una cita que reúne anualmente a cientos de miles de personas.

Tras la suspensión del evento, los participantes de la fiesta fueron evacuados siguiendo las órdenes de la organización.

La Policía de Berlín había desplegado para asegurar el evento más de 2.000 policías. Imágenes de la televisión NTV mostraron tras el atropello un amplio dispositivo policial, con una zona visiblemente acordonada y numerosas ambulancias, junto al Tiergarten.

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