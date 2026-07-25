Asesinado presidente de Junta de Acción Comunal en zona rural de Tibú, Norte de Santander

El presidente de la Junta de Acción Comunal del kilómetro 28, en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, fue asesinado en las últimas horas en un nuevo hecho de violencia que golpea a la región del Catatumbo.

La víctima fue identificada como Esteban de Jesús Cárdenas, según informó Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y consejero de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL). El hombre habría sido atacado con un arma por integrantes de grupos armados ilegales que mantienen una disputa por el control territorial en la zona.

#ATENCIÓN Él era ESTEBAN DE JESÚS CÁRDENAS, presidente de la Junta de Acción Comunal del Km 28, vía que conduce hacia #LaGabarra, municipio de #Tibú, que fue asesinad0 por un grupo armado que opera en la región del #Catatumbo. @ANIVICAC2@FevcolFed @Indepaz @DefensoriaCol pic.twitter.com/3J8qEK1us0 — OLGUIN MAYORGA (@OlguinMayorgaP) July 25, 2026

Cabe destacar que desde hace varios días se reportan intensos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.

Como consecuencia de estos combates, decenas de familias campesinas han tenido que abandonar sus viviendas para proteger sus vidas, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de la situación humanitaria en la región.



Hasta el momento, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer este nuevo asesinato de un líder comunal en Norte de Santander.