En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles
Cesantías
Posesión presidencial
María Camila Potosí

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Orden público  /  Asesinado presidente de Junta de Acción Comunal en zona rural de Tibú, Norte de Santander

Asesinado presidente de Junta de Acción Comunal en zona rural de Tibú, Norte de Santander

El líder comunal fue atacado con un arma presuntamente por integrantes de grupos armados ilegales que operan en esta región del país.

Esteban de Jesús Cárdenas, líder social asesinado en zona rural de Tibú, Norte de Santander.
Esteban de Jesús Cárdenas, líder social asesinado en zona rural de Tibú, Norte de Santander.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 25 de jul, 2026

El presidente de la Junta de Acción Comunal del kilómetro 28, en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, fue asesinado en las últimas horas en un nuevo hecho de violencia que golpea a la región del Catatumbo.

La víctima fue identificada como Esteban de Jesús Cárdenas, según informó Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas y consejero de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL). El hombre habría sido atacado con un arma por integrantes de grupos armados ilegales que mantienen una disputa por el control territorial en la zona.

Cabe destacar que desde hace varios días se reportan intensos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc.

Como consecuencia de estos combates, decenas de familias campesinas han tenido que abandonar sus viviendas para proteger sus vidas, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de la situación humanitaria en la región.

Hasta el momento, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer este nuevo asesinato de un líder comunal en Norte de Santander.

Puede leer:

Clínica Diamanti, en Barranquilla.
Caribe

En Barranquilla ordenan cierre preventivo de cirugía plástica en la clínica Diamanti

368296_san-antonio-de-prado_bluradio
Antioquia

Presunto feminicidio en Medellín: un pensionado del Ejército fue capturado tras crimen de mujer

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Asesinato líderes sociales

Catatumbo

FARC

ELN

Publicidad

Publicidad

Publicidad