En Barranquilla ordenan cierre preventivo de cirugía plástica en la clínica Diamanti

Después de una visita de inspección, vigilancia y control a la Clínica Diamanti por parte de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Barranquilla, la autoridad distrital ordenó el cierre temporal preventivo de los servicios de cirugía plástica y estética que ese centro asistencial presta.

La inspección de la Secretaría de Salud se dio luego de conocerse el fallecimiento el pasado miércoles de Sara Milena Echeverría Alcendra, de 30 años, en momentos en los que se le realizaba una lipoescultura el pasado miércoles 22 de julio.

La Secretaría Distrital de Salud ordenó este sábado el cierre temporal preventivo del servicio de cirugía plástica y estética en la Clínica Diamanti, centro asistencial en el norte de Barranquilla donde falleció Sara Milena Echeverría Alcendra. #VocesySonidos pic.twitter.com/TLWLUgOa7B — Blu Caribe (@BLUCaribe) July 25, 2026

"En primer lugar, tras conocerse el lamentable caso, la Secretaría distrital de Salud de Barranquilla realizó una visita de inspección, vigilancia y control a la Clínica Diamanti, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 de la Resolución 3100 de 2019, y demás normas vigentes que regulan la prestación de servicios de salud", explicó la Secretaría de Salud en un comunicado.

Agregó la dependencia que la intervención a la Clínica se realizó con la finalidad de analizar si en la atención del paciente se dio cumplimiento a los estándares de calidad establecidos en la normatividad aplicable y atendiendo las disposiciones legales para la prestación de los servicios de salud.



Destacó también que tras la diligencia de inspección, vigilancia y control, se encontraron hallazgos y razones que dan lugar a la Imposición de Medida de Seguridad, consistente en el cierre temporal preventivo del servicio de cirugía plástica y estética.

Este viernes la Clinica Diamanti emitió un comunicado en el que aseguraban que contaban con los permisos que concede la Secretaría de Salud y el Ministerio para llevar a cabo ese tipo de procedimientos, que en el caso de Sara Milena realizó el doctor Carlos Espinoza.