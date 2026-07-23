Mujer con cáncer murió tras ser sometida por error a una cirugía destinada a otro paciente

El caso salió a la luz luego de que los familiares de la víctima denunciaran que la mujer fue operada por equivocación y murió tres días después de la intervención.

Mientras sus allegados exigen que se esclarezcan las responsabilidades y se sancione a los involucrados, el hospital confirmó la apertura de una investigación interna para establecer cómo ocurrió el error.

Los hechos se registraron en el Hospital Beneficência Portuguesa, en la ciudad de Campinas, estado de São Paulo, Brasil. La paciente era Jandira Marina Dias Braga, de 76 años, quien había ingresado al centro médico el pasado 8 de junio debido a una obstrucción intestinal provocada por un cáncer de colon.

De acuerdo con el relato de la familia, la mujer esperaba conocer cuál sería el tratamiento que seguiría para enfrentar la enfermedad cuando, sin recibir explicaciones sobre un cambio en el manejo de su caso, fue trasladada al quirófano.



Según reportaron medios locales, los médicos le practicaron una gastrostomía endoscópica, un procedimiento que se prolongó durante cerca de 35 minutos. Solo al concluir la intervención el personal sanitario habría descubierto que la cirugía correspondía en realidad a otro paciente, quien permanecía en una habitación esperando ser llamado.

Médicos en cirugía Foto: ImgFX, referencia

La nieta de la víctima aseguró que la familia quedó sorprendida al enterarse de lo sucedido. Recordó que su abuela ya había enfrentado la misma enfermedad doce años atrás y que el equipo médico les había explicado que recibiría quimioterapia, con buenas expectativas sobre su calidad de vida.

Tras conocerse la equivocación, los familiares fueron convocados por directivos del hospital para explicarles lo ocurrido. Según el testimonio de la nieta, durante esa reunión les manifestaron que un error de esa magnitud nunca había ocurrido en la trayectoria de los profesionales involucrados y reconocieron que la paciente fue llevada al quirófano en lugar de la persona que realmente debía ser intervenida.

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Pese a ello, el hospital sostuvo en un comunicado que la cirugía no modificó el pronóstico de la paciente y aseguró que el procedimiento incluso permitió drenar líquidos acumulados por la obstrucción intestinal, lo que habría representado un beneficio clínico.

No obstante, el estado de salud de Jandira Marina Dias Braga empeoró rápidamente. Un día después de la intervención comenzó a presentar taquicardia, signos compatibles con sepsis y episodios de vómito con líquido de apariencia fecal. Posteriormente, los registros médicos señalaron que desarrolló confusión mental, hipotensión, disminución de la saturación de oxígeno y alteraciones en el ritmo cardíaco.

Ante el deterioro de su condición, fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos, donde el personal médico decidió brindarle cuidados paliativos. Finalmente, falleció el 11 de junio.

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Mientras la familia insiste en que existió negligencia y reclama acciones legales contra los responsables, el Hospital Beneficência Portuguesa informó que mantiene abierta una investigación interna y que adoptó medidas administrativas frente a los profesionales involucrados, con el fin de esclarecer las circunstancias que llevaron a la equivocación.