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Decretan medidas de orden público y movilidad por visita del presidente a Cartagena

En la ciudad fue decretada ley seca a un kilómetro a la redonda del lugar de los eventos donde asistirá el presidente.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: Presidencia - Juan Cano
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

A través del decreto 0414, la Alcaldía de Cartagena implementó medidas especiales de orden público y movilidad para la visita del presidente Abelardo De La Espriella este viernes 18 de septiembre a Cartagena.

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El primer mandatario de los colombianos presidirá un consejo de seguridad en La Heroica y además se reunirá con los alcaldes del departamento de Bolívar y el gobernador Yamil Arana como parte de su agenda ‘El milagro de las regiones’.

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Los dos eventos tendrán lugar en la Base Naval, en el barrio Bocagrande, y el Palacio de La Proclamación, en el centro histórico.

Entre las medidas, que fueron decretadas previo a la visita presidencial se encuentran la prohibición del sobrevuelo de drones desde las 6:00 de la mañana, y la Ley Seca a un (01) kilometro a la redonda de la Base Naval y el Palacio de la Proclamación. La ley seca también regirá desde las 6:00 de la mañana y finalizará al término del evento, que se estima al mediodía.

Además, en la capital de Bolívar se restringió la movilidad en varias calles del centro histórico para garantizar el desplazamiento de la caravana Presidencial. De acuerdo al decreto se restringirá la circulación vehicular entre las 06:00 y las 12:00 horas en los siguientes tramos viales:

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* Carrera 02, entre Calle 36 y Calle 33.

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* Calle Baloco.

* Calle de La Inquisición.

* Calle de los Santos de Piedra.

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* Calle Nuestra Señora del Landrinal.

* Calle Vélez Daníes.

* Calle Nuestra Señora del Río.

* Calle Cochera del Gobernador.

* Calle del Arzobispado.

* Calle de Santa Teresa.

* Calle Román.

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En Cartagena también además fue declarada la alerta Amarilla en la red Hospitalaria del Distrito.

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