"Sin confianza nada funciona": la advertencia de la Superfinanciera en Latam Fintech

En Colombia 22 nuevas entidades financieras vigiladas, con servicios y modelos de atención enfocados principalmente en las plataformas digitales, han sido creadas entre los años 2018 y 2026.

Así lo expuso en su intervención el superintendente Financiero Pablo Rivas, en la apertura del Latam Fintech Market 2026 que se desarrolla en el Centro de Eventos Puerta de Oro, en Barranquilla.

Dijo el funcionario que en esa labor, la Superintendencia ha contribuido a generar un ecosistema financiero, sin embargo, hay que acelerar ese crecimiento con mucha más estabilidad para usuarios e inversionistas.

En ese sentido, Rivas recalcó que el Gobierno tiene un criterio claro de política pública y de cómo tomar las mejores decisiones para conseguir ese objetivo basado en generar, sobre todo, una mayor protección del consumidor financiero y el sistema en general.



"Tenemos un criterio de política pública, de cómo tomar las mejores decisiones, sin embargo la innovación en la que estamos pensando debe cumplir unos estándares: seguridad, protección del consumidor financiero y la estabilidad del sistema. Sin confianza nada funciona".

Por su parte, Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, más temprano llamó también la atención sobre la caída en las cifras de confianza inversionista, teniendo en cuenta que en el año 2007 está era de un 24.1% y el 2025 cerró solo con un 16%.

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"La diferencia de un país con reglas predecibles, líderes transparentes y promoción de inversión se nota en las cifras, teniendo en cuenta que en el año 2007, Colombia tenía un 24.1% de inversión extranjera y el 2025 cerró solo con un 16%".

Santos subrayó que el país viene cayendo de manera progresiva en términos de confianza inversionista", por lo que Colombia "necesita el hombre en la arena que ayude a construir esas reglas claras, que se arremangue, que saque adelante el ecosistema para poder tener reglas predecibles y objetivas en el sector financiero y de las Fintech".

Santos también destacó que en el país hay más de 390 compañías afiliadas al gremio y casi el 80% de ellas pertenecen exclusivamente al universo Fintech.

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"Hay ingresos globales de cerca de 504.000 millones de dólares, creciendo a una tasa cuatro veces más acelerada que la de la banca tradicional; por supuesto, con muchísimo por crecer, pero muchísimo por ofrecer. Una tasa de crecimiento en la cual América Latina se ha visto privilegiada; el continente americano ha crecido, a diferencia de otras regiones en el mundo, a una tasa de cerca del 21%, lo que nos hace a nosotros no solo tener un papel de preeminencia en el desarrollo de las nuevas finanzas, sino también tener mucho que ofrecerle a los más de 470 millones de ciudadanos en América Latina que están en condiciones de bancarización", contó Santos.

A las 6:00 de la tarde de este jueves está programada la intervención del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, en el Latam Fintech Market, que se realiza en el Centro de Eventos Puerta de Oro.