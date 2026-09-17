En menos de 24 horas asesinan a dos adolescentes en Barranquilla y Malambo

Tendido en uno de los bloques del conjunto residencial Las Gardenias, en el suroccidente de Barranquilla, fue encontrado la madrugada de este jueves el cuerpo de un adolescente de 14 años.

La víctima tenía varios disparos en diferentes partes del cuerpo. Habitantes del sector fueron quienes dieron aviso a la Policía, alrededor de la 1:30 de la madrugada de este jueves, sobre la presencia del cuerpo del menor tendido en uno de los pasillos de la urbanización.

Se conoció que el adolescente, desde hace aproximadamente un mes, estaba viviendo solo en uno de los apartamentos. El móvil de este homicidio aún es materia de investigación, pero a las autoridades les preocupa información recopilada por personal de inteligencia, según la cual, con tan solo 14 años, presuntamente habría sido reclutado por la estructura criminal Los Pepes.

Este asesinato ocurrió solo horas después del crimen de otro adolescente, quien presuntamente también estaría siendo instrumentalizado por una estructura delincuencial.



La víctima tenía 17 años y fue asesinada en el barrio Villa Concord, del municipio de Malambo.

Balean a madre e hija

Sicarios que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra una madre y su hija, cuando las mujeres caminaban por el sector de la calle 64 con carrera 11, en el barrio Villate, sur de Barranquilla.

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El atentado se registró la noche anterior. Las víctimas fueron identificadas como Jaileth Johana Mendoza Quintana, de 23 años, quien recibió dos impactos de bala, uno en el lado derecho del pecho y otro en el brazo izquierdo. La otra herida es su madre, Liliana Isabel Quintana Gómez, de 51 años, quien recibió un disparo en los dedos de la mano derecha.

Las dos mujeres fueron trasladadas al Camino El Bosque de Barranquilla, donde indicaron que se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades investigan si el atentado guarda relación con el asesinato de otro familiar, ultimado a bala el 2 de noviembre de 2025 y quien, al parecer, se dedicaba al préstamo de dinero mediante la modalidad de ‘gota a gota’.