El mar también mueve la economía: Santa Marta reúne a expertos en InnovAzul Caribe 2026

Santa Marta se convirtió esta semana en punto de encuentro de científicos, empresarios, investigadores, representantes de comunidades y expertos internacionales que participan en InnovAzul Caribe 2026, una cita dedicada a explorar las oportunidades económicas que ofrece el mar sin dejar de lado su conservación.

El evento, liderado por la Universidad del Magdalena, pone sobre la mesa el concepto de economía azul: actividades que pueden generar empleo, ingresos e innovación a partir de los recursos marinos y costeros, en sectores como la pesca, el turismo, la producción de alimentos, la tecnología, los puertos y los servicios asociados al océano.

La agenda conecta el conocimiento científico con el sector empresarial y las comunidades que viven directamente del mar. Uno de los objetivos es que las investigaciones desarrolladas desde las universidades puedan convertirse en proyectos productivos y soluciones aplicables a los territorios del Caribe.

El rector de Unimagdalena, Pablo Vera Salazar, aseguró que la apuesta busca ampliar la manera en que tradicionalmente se ha entendido el potencial económico de la región. “Necesitamos impulsar otros modelos de economía donde el mar sea una oportunidad de desarrollo para todas las personas. Nuestro trabajo es hacer investigación, transformar el territorio, formar profesionales y ahora somos líderes en América Latina en temas relacionados con el mar”, afirmó Vera.



InnovAzul Caribe también cuenta con invitados internacionales como Gunter Pauli, economista belga reconocido por promover el concepto de economía azul, además de investigadores y académicos de distintos países que comparten experiencias sobre el aprovechamiento sostenible de los ecosistemas marinos.

Como parte de la programación, se desarrolla la II Reunión de la Red FORCICLIN, vinculada al programa iberoamericano CYTED, que reúne a investigadores de Chile, Brasil y Ecuador para trabajar en estrategias educativas frente al cambio climático. El componente científico está acompañado por iniciativas culturales como el Art Blue Lab Caribe y la Bienal Artística “El Mar que Nos Une”, que busca incorporar el arte a las discusiones sobre océanos, comunidades y conservación.

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Una de las apuestas que quedará después del evento será la estructuración de los Distritos de Innovación Azul, una red de espacios donde investigadores, empresas y comunidades puedan desarrollar proyectos directamente en el territorio. El primer nodo está proyectado para Taganga, población pesquera de Santa Marta, donde la Universidad del Magdalena busca poner en marcha soluciones relacionadas con la actividad pesquera, la conservación marina y nuevas oportunidades económicas para las familias que dependen del mar.

La apuesta de InnovAzul Caribe 2026 es que la discusión sobre los océanos vaya más allá de su protección ambiental y permita demostrar que, con conocimiento, tecnología y reglas de sostenibilidad, el mar también puede convertirse en una fuente de empleo, inversión y desarrollo para el Caribe colombiano.