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Puerto Colombia recuperó uno de los lotes cedidos gratuitamente a un particular

La cesión de dos predios, con la firma de un exmandatario, está bajo la lupa de las autoridades.

Puerto Colombia.jpg
Panorámica de Puerto Colombia, Atlántico.
Alcaldía de Puerto Colombia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

El alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, revocó la Resolución de 2017 con la que la administración de turno había cedido a título gratuito un lote de 5.082 metros cuadrados a un particular, pese a que el terreno estaba destinado por ley al uso público.

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El lote, que debía ser convertido en un parque, había sido transferido al municipio en 2013 por Cementos Argos S.A., como parte de sus cesiones obligatorias por la licencia de urbanismo del proyecto Pajonal.

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Sin embargo, en noviembre de 2017, con una firma del alcalde de turno, Steimer Mantilla, se cedió gratis el predio al ciudadano Francisco Javier Pizarro Guerra, desconociendo el régimen legal que protege los bienes de uso público y prohíbe cederse a particulares.

Conocida la situación, el actual alcalde Plinio Cedeño ordenó adelantar acciones jurídicas para recuperar el predio, al considerar que este tipo de cesiones afecta gravemente el interés público. Desde entonces el caso ha estado bajo la lupa de las autoridades, incluido el presidente Abelardo De La Espriella, quien criticó el hecho como prueba de la corrupción de los funcionarios del país, que favorecen el robo de tierras.

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A raíz de la polémica, el exalcalde Steimer Mantilla ha buscado defenderse, argumentando que su firma fue falsificada en esa resolución. Así mismo, el propio beneficiario de la cesión, Pizarro Guerra, presentó en agosto pasado una solicitud de revocatoria directa de ese acto administrativo que le cedió el predio y manifestó por escrito su consentimiento para que este fuera dejado sin efecto, como finalmente ocurrió.

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Sin embargo, todavía hay otra batalla jurídica para la recuperación de otro lote de 33.637 metros cuadrados, que por la misma vía quedó en manos de particulares.

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