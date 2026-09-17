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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Piden urgente la reparación de puente peatonal ubicado en zona escolar en Soledad, Atlántico

Piden urgente la reparación de puente peatonal ubicado en zona escolar en Soledad, Atlántico

La estructura fue cerrada debido a su deterioro y ahora los estudiantes de colegios cercanos deben cruzar la transitada arteria vial exponiendo sus vidas.

puente peatonal Inem.png
Puente peatonal Idem, ubicado sobre la calle 30.
Alcaldía de Soledad.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de sept, 2026

El reciente accidente de un estudiante de octavo grado del colegio Itida, quien quedó debajo de un vehículo sin frenos y sufrió algunas heridas leves cuando cuando intentaban cruzar la calle 30, pone al descubierto nuevamente la urgencia de la reparación del puente peatonal Inem, el cual fue cerrado de forma preventiva desde junio de 2024 por el deterioro de la estructura y el hurto reiterado de rejillas metálicas, lo que ponía en peligro a los transeúntes.

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En este corredor están ubicados cinco colegios, con aproximadamente 11 mil estudiantes, lo que representa el 20% de la población estudiantil del municipio de Soledad, quienes a diario están exponiendo sus vidas al atravesar esta vía nacional.

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Justamente, desde la alcaldesa de Soledad, Alcira Santova, hasta rectores y padres de familia, han pedido al Invías ayuda con la intervención del puente, pero estos afirman que pese a ser una vía nacional, las obras de la estructura corresponden a la Gobernación del Atlántico.

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"A pesar de que el puente peatonal está construido en una vía Nacional, es competencia de la Gobernación porque fue construido por ellos. Entonces, nosotros lo que estamos es haciéndole una exigencia, porque ya nos cansamos de hacerle un clamor, una solicitud al señor gobernador, al secretario de infraestructura para que esta solución sea pronta", expresó Bienvenida Hernandez, rectora del Colegio Itida.

Por esta situación padres de familia han convocado a un nuevo plantón para el próximo lunes sobre la calle 30 para llamar la atención de las autoridades.

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