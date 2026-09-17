“Es un mensaje clarísimo”: vicepresidente Retrepo sobre descertificación en lucha de drogas

Al gobierno saliente le llovieron críticas este jueves desde Barranquilla por parte del vicepresidente José Manuel Restrepo, quien se refirió a la descertificación de Colombia en la lucha contra la drogas como un “mensaje clarísimo” de los Estados Unidos de que, en los últimos cuatro años, no hubo una ofensiva contra el narcotráfico en el país.

Luego de cerrar la agenda del congreso Latam Fintech Market, en el centro de Eventos Puerta de Oro, donde se agrupan las empresas más importantes de la tecnología financiera, Restrepo manifestó que el presidente norteamericano, Donald Trump, habla de una “transformación profunda” en la manera como se abordan estos temas de seguridad y tráfico de estupefacientes.

“El mensaje que se recibió de parte de los Estados Unidos es un mensaje clarísimo sobre la profunda incapacidad que sucedió en los últimos cuatro años de un Gobierno que no fue capaz de luchar contra la producción de la droga, contra el narcotráfico en nuestro país. Es una demostración de que para Colombia hay una nueva realidad”, dijo inicialmente.

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Además de eso, confirmó que este domingo viajará hacia Nueva York para asistir al gran encuentro diplomático en Naciones Unidas, programado para el 22 y el 26 de septiembre, en lugar del presidente Abelardo De La Espriella, quien no estará en ese lugar por su promesa realizada en campaña de no salir del país.

No confirmó exactamente si tendrá alguna reunión con el presidente Donald Trump, pero sí habló de una amplia agenda bilateral con jefes de delegaciones, en las que incluyó a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Francia, Suiza, entre otras. En ellas, para él la clave estará en cerrar acuerdos comerciales.

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“Vamos a tener muchos espacios para atraer inversión a nuestro país. Lo haremos será reunirnos con fondos soberanos, empresas interesadas en Colombia. En la medida que haya más inversión, habrá más crecimiento”, agregó.

El vicepresidente sostuvo en Barranquilla una reunión con David Vélez, CEO de Nubank, con el fin de iniciar una articulación para la modernización del Estado por medio de la inteligencia artificial. La iniciativa contempla un estudio para identificar qué procesos de políticas públicas pueden transformarse.

Finalmente, el sector financiero Fintech invertirá cerca de 4.3 billones de pesos en el país, en los próximos 12 meses. Así fue anunciado por el presidente de Fintech, Gabriel Santos, en el cierre del primer día de congreso en Barranquilla. Los montos estarán destinados a financiar la innovación tecnológica en Colombia.